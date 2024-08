Simona Ventura e Terzi, disastro alla luna di miele: finisce malissimo dopo il si

Non è iniziata nel migliore dei modi la luna di miele tra Simona Ventura e Giovanni Terzi. Ecco cos’è successo dopo il matrimonio da favola.

Insieme dal 2018, dopo vari rinvii, Simona Ventura e Giovanni Terzi sono riusciti finalmente a sposarsi. La coppia è convolata a nozze lo scorso 6 luglio, a Rimini, concludendo un anno ricco di emozioni, ma anche di momenti più complicati. Simona e Giovanni sono stati due dei protagonisti indiscussi della scorsa edizione di Ballando con le stelle e, proprio sulla pista da ballo di Raiuno, alla presenza di un’emozionata Milly Carlucci, è arrivata la fatidica proposta di matrimonio.

Simona, poi, ha vissuto un momento particolare quando è stata colpita dalla paralisi di Bell che, per diverse settimane, le ha provocato il blocco della parte sinistra del viso. Dopo essersi ripresa, la conduttrice ha concluso i preparativi per il matrimonio pronunciando il fatidico sì poche settimane fa. Dopo la cerimonia e il ricevimento da favola, la coppia si è poi concessa la luna di miele che, però, non è iniziata con il miglior auspicio.

Simona Ventura e Giovanni Terzi: “Ci siamo sentiti male il primo giorno della luna di miele”

Felice e al settimo cielo per il momento che sta vivendo, in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero, Simona Ventura si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni ammettendo di essere davvero serena. “È la mia prima stagione da sposata con Giovanni, i nostri figli stanno tutti bene e siamo arrivati al quinto anno del festival La Terrazza della Dolce vita”. Poi ha scelto di condividere con il proprio pubblico anche un episodio particolare che è capitato alla partenza della luna di miele.

La coppia ha scelto di trascorrere la luna di Miele in vacanza visitando luoghi meravigliosi come Costiera Amalfitana, Cilento, ma anche Ventotene. La partenza, però, non è stata idilliaca.

“Il primo giorno, partiti da Napoli, Giovanni e io ci siamo sentiti male. E pensare che nessuno di noi soffre il mal di mare: era semplice stress dovuto a quei giorni felici ma convulsi. Avevamo bisogno di riposo. Dopo una bella dormita, la luna di miele è continuata”, le parole della conduttrice.

Tutto, poi, è andato nel migliore dei modi per la coppia che si sta godendo il resto dell’estate in vista del nuovo anno di lavoro. Dopo le nozze, infatti, per la Ventura è arrivato l’annuncio più bello che ha scatenato l’entusiasmo dei fan, trepidanti di vederla nuovamente in tv.