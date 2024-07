Simona Ventura e Giovanni Terzi, arriva l’annuncio più bello dopo le nozze, gioia per i fan

Dopo il tanto, atteso matrimonio con Giovanni Terzi, Simona Ventura è al settimo cielo per l’annuncio più bello.

Dopo vari rinvii dovuti alla pandemia, Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono finalmente sposati. La conduttrice e il giornalista sono diventati ufficialmente marito e moglie lo scorso 6 luglio.

A suggellare la loro unione una splendida cerimonia e un ricevimento emozionante a cui hanno partecipato i figli di entrambi, i parenti e soprattutto tantissimi amici, in primis Milly Carlucci. La presentatrice nella scorsa edizione di Ballando con le stelle, li ha voluti entrambi come concorrenti assistendo, poi, alla proposta di matrimonio che Giovanni ha fatto a Simona in diretta tv.

Per la Ventura, dunque, quella che sta affrontando è un’estate davvero magica come è facile intuire dalle storie che sta condividendo sui social. Al settimo cielo per il nuovo capitolo della sua vita, per lei è anche arrivato l’annuncio più bello a cui i fan hanno risposto con grandissimo entusiasmo.

Simona Ventura e Giovanni Terzi: dopo il matrimonio, l’annuncio sul futuro in tv

Simona Ventura è una colonna portante della televisione italiana e la sua presenza garantisce ascolti importanti. Super preparata, molto professionale, ma anche ironica e simpatica, mette d’accordo tutti al punto che la Rai ha deciso di puntare ancora su di lei.

Dopo un periodo particolarmente difficile durante il quale la conduttrice è stata lontana dalla tv dedicandosi totalmente alla propria vita privata e alla famiglia, trovando nuovamente la propria serenità accanto a Giovanni Terzi, la Ventura ha ritrovato il proprio posto in tv conducendo il programma “Citofonare Rai2” che conduce insieme all’amica Paola Perego con cui, oggi, forma una coppia televisiva molto affiatata.

In onda ogni domenica, Citofonare Raidue è una delle trasmissioni più seguite della seconda rete della Rai al punto da essere stata confermata anche nella prossima stagione televisiva. Tuttavia, per la Ventura, Citofonare Raidue non sarà l’unico impegno. “Cosa bolle in pentola?”, chiede la conduttrice ai followers condividendo su Instagram le foto scattate alla presentazione dei palinsesti Rai e scatenando la curiosità del pubblico.

Oltre all’impegno domenicale, dunque, la Ventura tornerà a condurre un programma in prima serata? I fan desiderano da sempre vederla nuovamente al timone dell’Isola dei Famosi ma con il reality show attualmente in onda su Mediaset che lo trasmetterà anche nel 2025, tale ipotesi è da escludere.

La Rai, dunque, le affiderà un reality tutto nuovo o punterà su uno show diverso in cui la Ventura possa esprimere tutti i suoi talenti? In attesa di scoprirlo, la Ventura si gode la sua casa da sogno in cui vive insieme al marito.