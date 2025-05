Un momento terribile, fatto di paura e terrore, un episodio di violenza che nessun genitore dovrebbe mai trovarsi a vivere.

Ci sono eventi, nella lunga storia che è la nostra vita, in grado cambiare drasticamente il modo che abbiamo di vedere le cose. Dei “turning point”, come li chiamano in inglese, dei punti di scambio, delle svolte che ci mandano in una direzione alle volte impensabile.

Nei momenti più fortunati, siamo noi a poter scegliere quale via imboccare, ma nei momenti peggiori questa scelta ci viene spesso negata. A noi resta solo il doverci confrontare con gli effetti e i danni causati da qualcosa che sfugge al nostro controllo.

Simona Ventura, una nuova vita dopo l’aggressione

Per chi vive nel mondo dello spettacolo, poi, il tutto prende una luce diversa, a causa dei riflettori dello showbiz che non si spengono mai. È quanto successo a Simona Ventura nel luglio del 2018, quando dovette affrontare uno degli incubi peggiori che possa esistere per un genitore.

In quel giorno funesto, infatti, il figlio di Simona, Niccolò Bettarini, nato dalla relazione col collega Stefano Bettarini, fu gravemente ferito a seguito di un’aggressione. Fuori da una discoteca, a causa di un coraggioso tentativo di difendere un amico, Niccolò venne accoltellato senza pietà per 11 volte.

L’episodio ha sconvolto, ovviamente, l’opinione pubblica dell’epoca, ma niente in confronto a quanto avrà provato la povera Simona che da quel giorno è cambiata irreversibilmente. A distanza di anni, infatti, la Ventura racconta ancora l’evento con la stessa intensità, definendolo una “sliding door”, un momento di completa trasformazione.

Un evento che ha cambiato drasticamente il suo modo di vedere le cose, di approcciarsi alla famiglia e al lavoro, di vivere la vita. Una consapevolezza nuova, più profonda, della verità intrinseca alla vita: nulla è scontato o eterno, specialmente il futuro, che bussa con forza e senza preavviso.

Simona così ha deciso di rallentare, di allontanarsi dai riflettori e dedicare più tempo alla propria famiglia, dando spazio all’autenticità del privato. In un mondo veloce e in continuo movimento come quello dello spettacolo, Simona ha deciso di fermarsi, ritrovando però una se stessa più forte ed energica di prima.

Oggi Simona Ventura è una donna nuova, che ha anche saputo ritrovare l’amore, grazie all’incontro con Giovanni Terzi, con cui si è anche sposata. Simona ora vive di spettacolo e di famiglia, assaporando ogni momento con la giusta attenzione, dando la corretta importanza a quello che realmente vale la pena considerare.