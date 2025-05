Colpaccio per Milly Carlucci che a Sognando Ballando con le stelle porta l’ex stella di Amici: cosa accade in finale.

Milly Carlucci non smette di stupire e, per la finale di Sognando Ballando con le stelle in programma venerdì 30 maggio 2025, su Raiuno, ha messo a segno un vero e proprio colpo. La conduttrice, dopo aver perso la sfida degli ascolti con Tradimento, la soap opera turca di canale 5 che ha vinto la settimana scorsa battendo la semifinale di Sognando con le stelle, per evitare che ciò si ripeta, ha deciso di puntare su un’ex stella di Amici.

Ad annunciare la sua presenza è stata Rossella Erra, giudice popolare del programma che, nel corso della puntata de La volta buona, trasmissione condotta da Caterina Balivo, ha annunciato ufficialmente il nome del super ospite che arriva direttamente da Amici scatenando l’entusiasmo del web.

Sognando Ballando con le stelle: chi arriva direttamente da Amici

Nel corso della finale di Sognando Ballando con le stelle, in pista, torneranno alcuni ex concorrenti che hanno lasciato il segno durante la loro partecipazione come Federica Pellegrini, Federica Nargi, Bianca Guaccero, Wanda Nara, Francesco Paolantoni e Gabriel Garko. Tutti gli ex concorrenti balleranno con i concorrenti che si sfideranno per vincere e diventare il nuovo maestro di Ballando.

Tuttavia, sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico, torneranno ad esibirsi anche ex maestri di Ballando come Samanta Togni e, soprattutto, un ex star di Amici. Dopo essere stati maestro di Ballando per anni e aver lasciato il programma di Milly Carlucci per diventare insegnante della scuola di Amici, sulla pista di Sognando Ballando con le stelle arriverà Raimondo Todaro.

“Venerdì Sera torna Raimondo Todaro. Ci sarà lui, Samanta Togni, altri”, ha spiegato Rossella Erra all’interno della trasmissione di Caterina Balivo, “perché ci saranno i balli dei maestri. Lui è stata una colonna portante del programma, credo che abbia vinto cinque volte. E venerdì sera tornerà”.

La presenza di Raimondo Todaro ha già scatenato l’entusiasmo del pubblico storico del programma di Raiuno che, per anni, ha ammirato il maestro trasformare i vari vip da concorrenti in veri ballerini. Un ritorno che entusiasma anche lo stesso Todaro che, sui social, insieme a Samanta Togni, non ha nascosto il proprio entusiasmo. “Stiamo per tornare sulla pista di Ballando con le stelle”, dicono in coro i due maestri. “Vi aspettiamo venerdì sera su Raiuno“, concludono ammettendo di essere emozionati per questo inatteso ritorno.