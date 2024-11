Terrifier 3: trailer, cast e trama del film horror di Damien Leone

Il 7 novembre esce in sala Terrifier 3, terzo capitolo della saga horror di Damien Leone. Presentato in anteprima mondiale al Fantastic Fest, e uscito in anteprima in italia il 31 ottobre, Terrifier 3 è un film diretto da Damien Leone. Si tratta del terzo capitolo della saga con protagonista Art il Clown, un killer mascherato e spietato, pronto a mietere nuove vittime in un tripudio di sangue e creatività.

Terrifier, nel nome di Art il Clown

Era il 2016 e in America usciva Terrifier, un film horror diretto da un giovane e sconosciuto cineasta, Damien Leone. Nonostante le critiche perlopiù negative e la selezione di poche sale in cui veniva proiettato, il film diventò rapidamente molto popolare negli Stati Uniti e sul web, soprattutto grazie al suo folle protagonista, Art il Clown. Il personaggio si era già visto in All Hallows’ Eve (2013), in uno degli episodi che compongono il film d’esordio di Leone.

Nel 2022 uscì Terrifier 2, sequel diretto del primo film. Le ambizioni del regista si ampliarono ulteriormente, proponendo oltre due ore di puro splatter, citazionismo e macabra ironia. Il film fu un successo al botteghino: con un budget produttivo di quasi 300mila dollari il film ha incassato oltre 7 milioni.

La popolarità della saga stava crescendo, un po’ per le gesta oltre il limite del suo protagonista e un po’ per alcuni episodi che si sono verificati nei cinema americani. Dopo diverse proiezioni, infatti, molti spettatori sono svenuti o hanno dato di stomaco. In certi casi si è reso necessario anche l’intervento di ambulanze.

Eppure, tutto lasciava intendere che non sarebbe finita lì. Quest’anno, infatti, per la prima volta in sala in Italia, esce il nuovo capitolo della saga, quel terzo capitolo che sembra promettere ancora più gore e truculenza scenica, per la gioia di tutti gli appassionati. Per tutti gli altri, consigliamo di prepararsi psicologicamente e di non mangiare troppo prima della visione. Dal 7 novembre Terrifier 3 è in sala. Scopriamo trailer, cast e trama.

Terrifier 3: trama e trailer del film

La piccola cittadina di Miles County si prepara per la Vigilia di Natale. In un clima di decorazioni, neve e felicità, i bambini aspettano con impazienza l’arrivo di Babbo Natale con i regali. Dal camino di casa, però, quello che sembra sbucare non è un grosso uomo in rosso, con una lunga barba bianca e i regali sottobraccio. Al suo posto, infatti, arriva Art il Clown, il temutissimo serial killer. Travestito da Babbo Natale, Art se ne va in giro con una grossa ascia, preparandosi a un clamoroso e inevitabile massacro per tingere di rosso un memorabile Natale.

Sienna Shaw e suo fratello Jonathan, protagonisti del capitolo precedente, dovranno ancora una volta provare a uccidere Art, che credevano morto e sepolto. Questa volta la furia omicida del clown, però, sembra davvero inarrestabile.

Di seguito il trailer del film, in sala dal 7 novembre.

Terrifier 3: il cast del film

L’attore David Howard Thornton torna a vestire i panni (sporchi di sangue) di Art il Clown. Fanno parte del cast anche Lauren LaVera (The Well, Terrifier 2), Elliott Fullam, Daniel Roebuck (Matlock, Nash Bridges), Samantha Scaffidi (Terrifier 2, Demon Hole) e il wrestler Chris Jericho.