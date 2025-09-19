Il regista americano Tim Burton e l’attrice italiana Monica Bellucci hanno annunciato la loro separazione dopo tre anni di relazione. “È con grande rispetto e affetto reciproco che abbiamo deciso di separarci”, hanno dichiarato i due tramite una dichiarazione congiunta.

Burton-Bellucci, una relazione durata tre anni

Il regista e l’attrice si sono incontrati per la prima volta nel 2006 lungo il tappeto rosso del Festival di Cannes: a quei tempi, Burton aveva una relazione duratura con Helena Bonham Carter, mentre l’attrice stava con Vincent Cassel. I due si sono visti di nuovo nel 2022 al Lumière Film Festival di Lione. In quell’occasione Monica Bellucci è salita sul palco per consegnare a Burton il premio alla carriera. Da quel momento si sono rincorse numerose voci riguardo a una probabile relazione tra l’attrice e il regista, alimentate anche dalle numerose immagini di loro due insieme. “Lei single dopo aver rotto con l’artista Nicolas Lefebvre nel 2019, lui anche dopo la separazione dalla madre dei suoi figli. Nella massima discrezione si sono scoperti per non lasciarsi mai più”, scrivevano i media francesi.

Dopo circa un anno, nel 2023, è stata Monica Bellucci a rompere il silenzio confermando la sua relazione con Tim Burton in un’intervista a Elle France, durante la quale l’attrice, riferendosi al rapporto col regista, aveva parlato di qualcosa di raro, profondo e consapevole. I due hanno poi collaborato nel film “Beetlejuice Beetlejuice”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2024. “Conosco l’uomo, lo amo… adesso incontrerò il regista, un’altra avventura inizia”, aveva dichiarato l’attrice.