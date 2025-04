Tina Cipollari ha una sorella bellissima che è identica a lei: ecco chi è e cosa fa Annarita che è la sua fotocopia.

Tina Cipollari, da anni, è una protagonista indiscussa del piccolo schermo da anni. Con Uomini e Donne di cui è stata, in passato, corteggiatrice e tronista prima di diventare opinionista, ha conquistato una grande popolarità. Amatissima dal pubblico del dating show di canale 5 che non immagina il programma senza di lei, Tina si è spesso raccontata in tv svelando dettagli della sua vita privata.

Attualmente impegnata nella ricerca di un marito proprio a Uomini e Donne dove sta conoscendo Cosimo Dadorante, l’imprenditore 47enne pugliese, Tina è stata sposata con Kikò Nalli che ha conosciuto proprio nello studio del dating show di canale 5 e con cui ha avuto tre figli. Tina, inoltre, ha anche una sorella, Annarita con cui si è presentata nello studio di Verissimo e che è la sua fotocopia.

Chi è Annarita, la sorella di Tina Cipollari

Annarita ha 65 anni ed è la sorella maggiore di Tina Cipollari. Bionda come l’opinionista di Uomini e Donne, Annarita ha anche gli stessi lineamenti al punto che sembrano due gemelle. Molto simili fisicamente, Tina e Annarita Cipollari si sono raccontate anche nel salotto di Verissimo dove Annarita ha svelato anche dettagli della propria vita privata.

“Mia figlia Ilaria sta per diventare mamma di un maschietto, si chiamerà Gabriele”, ha raccontato Annarita Cipollari ai microfoni di Silvia Toffanin.

Tina e Annarita hanno un rapporto davvero speciale anche se, sia da bambine che da ragazze, non è mancata la classica gelosia tra sorelle come hanno raccontato entrambe ai microfoni di Verissimo. “Quando avevo due mesi lei mi ha buttata giù dalle scale perché era gelosa. Da piccole eravamo un po’ cane e gatto, ma poi crescendo abbiamo trovato la complicità e siamo sempre state vicine l’un l’altra nei momenti difficili”, hanno detto le sorelle Cipollari.

Contrariamente alla bionda opinionista di Uomini e Donne, Annarita è una donna molto discreta e riservata e vive lontano dalle luci dei riflettori. Vive a Ronciglione, il paese in cui è nata e nonostante il successo di Tina, ha è molto complice della sorella. Insieme, infatti, hanno affrontato il dolore legato alla perdita dei genitori a cui entrambe erano molto legate e proprio per amore di Tina, Annarita ha accettato di rilasciare un’intervista a Verissimo dove ha stupito tutti per l’incredibile somiglianza alla Cipollari più famosa.