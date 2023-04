Tom Cruise e l’aspra battaglia per la custodia della figlia Suri sotto l’ombra di Scientology, per mezzo milione di dollari all’anno di mantenimento.

La superstar di Hollywood Tom Cruise si era separato dall’attrice Katie Holmes dopo cinque anni di matrimonio nel 2012. Da quel momento ha avuto inizio un’aspra battaglia giudiziaria per la custodia della figlia Suri.

L’attrice aveva chiesto e ottenuto l’affidamento esclusivo di Suri, all’epoca di cinque anni di età, per poter allontanare la figlia dalla Chiesa di Scientology.

Il Daily Mail riporta che, oltre la custodia esclusiva, Katie aveva ottenuto che Tom pagasse 400.000 dollari al mese per il mantenimento della figlia fino a quando Suri non avesse compiuto 18 anni.

Katie aveva chiesto il divorzio a New York per avere maggiori possibilità di ottenere l’affidamento esclusivo della figlia. I giudici di New York, infatti, sono da sempre contrari all’affido congiunto in quanto convinti che le tensioni tra i genitori possano compromettere la crescita dei figli.

L’ex coppia aveva raggiunto un accordo extragiudiziale con il quale si impegnavano ad operare insieme come genitori nell’interesse esclusivo della piccola e di sostenere vicendevolmente i rispettivi ruoli di genitori. Inoltre, l’accordo prevedeva non solo che Suri non frequentasse una scuola di Scientology ma conteneva anche dettagli su quanto i genitori potessero condividere con la figlia riguardo alla religione.

Una fonte ha dichiarato al Daily Mail che Suri non conosce più suo padre, non lo vede da dieci anni, non va a vedere i suoi film e vive ormai stabilmente a New York con la mamma , con la quale ha un ottimo rapporto.

Nel 2019 però la scrittrice Samantha Domingo, così come diversi tabloid hanno da sempre sostenuto, ha dichiarato alla rivista Us Weekly che l’attore si è allontanato dalla figlia per volontà della Chiesa di Scientology.

Tom Cruise era stato in precedenza sposato con l’attrice Nicole Kidman dalla quale ha divorziato dopo 11 anni di matrimonio sempre a causa dei suoi legami con Scientology.

La coppia ha due figli Isabella e Connor che anche dopo la separazione dei genitori, a differenza di Suri, sono rimasti fedeli a Scientology.

Isabella vive a Londra e si è sposata con una cerimonia “mista” tra le pratiche previste da Scientology e quelle previste dal credo cristiano. Di Connor, 28 anni, si sa molto poco avendo scelto di vivere lontano dai riflettori, dopo aver tentato la carriera da attore. Non è chiaro se sia ancora legato a Scientology.

Tom ha sempre negato che la sua fede sia la causa dell’allontanamento di Suri dalla sua vita.