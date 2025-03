Uomini e Donne trono over, che lavoro fa Giovanni Siciliano: tutte le foto Instagram del cavaliere doc del daytime di Maria de Filippi.

Tra i protagonisti dell’edizione in corso del trono over di Uomini e Donne, Giovanni Siciliano ha conquistato la scena grazie al suo carattere deciso, oltre che al suo fascino. Sin dal suo debutto in studio è apparso un uomo sicuro e determinato, con le idee chiare in merito al prototipo di donna che vorrebbe al suo fianco. Ha attirato l’attenzione di diverse dame, che ha accettato di conoscere. Inizialmente è uscito con Margherita Aiello, fra i due sembrava stesso nascendo qualcosa d’importante, ma poi il cavaliere ha fatto un passo indietro e l’Aiello si è detta non disposta ad attendere i suoi tempi.

Ha avuto diversi contatti anche con Morena Farfante e Giulia Vacca, ma è con Francesca che è scoppiata la passione. Sin dall’inizio l’attrazione con la dama è stata immediata e ha dato vita ad un avvicinamento fisico non indifferente. Ora i due si stanno frequentando e sembrano avere un feeling speciale. Ma chi è Giovanni? E che cosa fa nella vita il popolare cavaliere? Originario di Napoli, Siciliano, adora la pizza e ha diverse passioni.

Il suo profilo Instagram è ricco di scatti che raccontano la sua quotidianità. E’ un uomo solare, che ama le moto, ed è molto legato ai suoi amici e alla famiglia. Nato il 4 Luglio del 1980 ha 45 anni ed è del segno del Cancro. E’ un uomo riflessivo, ma che ha sempre chiari i suoi obiettivi. In un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne ha dichiarato che vorrebbe incontrare una donna dolce, ma anche intraprendente che ha ben chiare le mete che vuole raggiungere.

Uomini e Donne trono over, che lavoro fa Giovanni

Giovanni Siciliano, cavaliere in vista del trono over di Uomini e Donne, è approdato in tv per caso e a quanto pare non è in cerca di visibilità, nella vita si occupa di altro. Dagli scatti condivisi sui social emerge che il cavaliere ha un legame speciale anche con i suoi colleghi di lavoro. Siciliano è infatti un affermato agente immobiliare e lavora per un noto brand del settore.

Gli piace l’attività che svolge e non manca di raccontare la sua quotidianità professionale. Oltre alle moto Siciliano ha un’altra passione: quella per i tatuaggi. Il suo profilo Instagram conta più di 1600 follower e grazie alla presenza in tv la sua popolarità negli ultimi mesi è cresciuta notevolmente.

Tuttavia non sembra interessato alle telecamere, nonostante i sospetti insinuati da qualcuno, gli piace il suo lavoro e per il momento non ha nessuna intenzione di fare un cambio rotta.