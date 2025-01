Affari Tuoi: la sofferenza è di Thanat Pagliani ha commosso il pubblico. Cosa ha dichiarato il celebre volto del game show.

Continua il grande successo di Affari Tuoi, il game show che da qualche mese vede al timone Stefano De Martino. L’ex volto di Canale 5 è approdato in casa Rai ed ha immediatamente ottenuto il plauso generale del pubblico. I telespettatori sono letteralmente pazzi di lui, adorano infatti il suo savoir faire, lo charme e la simpatia.

De Martino è divenuto un vero e proprio mattatore, capace di intrattenere con naturalezza. Il format che, era già una garanzia in termini di ascolti per i dirigenti di Viale Mazzini, grazie alla sua professionalità e alla sua competenza ha raggiunto un livello di gradimento impareggiabile.

Affari Tuoi, le parole di Thanat commuovono la rete

Sono milioni, infatti, gli spettatori che tutte le sere attendono con ansia la messa in onda di un nuovo appuntamento con il game show. Sono affezionati anche ai volti che tutte le sere entrano nelle loro case. Tra di essi c’è Thanat Pagliani, il quale è stato suo malgrado, vittima di brutali critiche via social.

Proprio per questo ha deciso di replicare agli insulti, ricevendo solidarietà dai fan. L’uomo è ormai un volto di punta del game show, una presenza fissa, ed è riuscito a ritagliarsi il ruolo di analista del dottore ed esperto di pronostici.

Stefano De Martino interagisce spesso con lui e, dunque, la sua popolarità è aumentata a dismisura. Ha riscosso commenti di apprezzamento, ma alcuni haters lo hanno duramente attaccato, motivo per il quale l’amato volto di Affari Tuoi ha deciso di rispondere. Pagliani ha pubblicato un duro sfogo su X.

L’analista del dottore ha risposto a tutti quelli che lo hanno insultato. Si legge: “Ho letto commenti che mi davano del c…, all’inizio fanno male, ma poi ti ricordi cosa diceva il sommo poeta: “Non ti curar di loro, ma guarda e passa”. Ciò che conta alla fine è la bellezza interiore. Possiamo solo cercare di essere una versione migliore di noi stessi”.

Il post ha ricevuto tantissimi like e commenti di apprezzamento. I fan gli hanno fatto i complimenti per la sua intelligenza e per l’eleganza con la quale ha risposto per le rime a chi lo ha insultato. I fan gli hanno espresso vicinanza e solidarietà, esortandolo a non dare retta alle offese becere di chi, negli ultimi giorni, si è scagliato contro di lui. In questa situazione incresciosa, Pagliani ha potuto dunque constatare quanto sia apprezzato dai suoi fan.