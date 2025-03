Tradimento, le anticipazioni prossime puntate rivelano un colpo di scena inaspettato: dopo la corsa in ospedale accade l’irreparabile.

La trama dei prossimi episodi di Tradimento si intreccia in una serie di eventi inaspettati. La neo soap turca è tra i prodotti di punta di Mediaset, che ancora una volta ha puntato sul genere per conquistare l’Auditel. Al pari de Il Segreto che si è rivelata un successo, anche Tradimento ha un suo seguito importante. La soap va in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio di Canale 5, e anche nel weekend. Inoltre si è guadagnata la prima serata della domenica sera.

Le anticipazioni della prossima settimana rivelano alcuni colpi di scena inaspettati. Emergeranno nuove rivelazioni e contrasti fra i protagonisti della fiction che porteranno i telespettatori ad appassionarsi ancora di più alla storia. Al centro della scena il rapporto tra Tolga e Otlan, quest’ultimo va a trovare il figlio dopo aver saputo dell’aggressione. Tra i due il clima non è disteso e Tolga accusa il padre di essere il mandante di quanto gli è successo.

Guzide parla con il magistrato che si occupa del processo di Seize e gli chiede di revocare la custodia cautelare. L’ex giudice riesce a far uscire di prigione Seize e gli mostra l’appartamento che gli ha preso. Fino a quando il processo non avrà luogo potrà stare nella nuova casa. Ma a preoccupare particolarmente i telespettatori sono Oylum e Tolga: sembra che fra i due dovrà essere posta la parola fine.

Tradimento, Tolga vede Oylum con Beheram: la reazione

Tolga corre in ospedale da Oylum, ma quando arriva vede la giovane con Beharam e si convince di averla persa per sempre. Prova a parlare con lei, ma Oylum è decisa a rimanere insieme a Behram ora che sa che è anche in dolce attesa. La reazione di Tolga sarà drammatica, l’uomo si convince di poter avere un futuro con Selin, ma le cose non andranno come previsto.

Intanto Beharam rivela alla madre Mualla del suo amore per Oylum e le confessa di voler sposare la giovane. Inizialmente Mualla non approva il rapporto, ma vista la dolce attesa improvvisamente cambia idea. Infine Elmas rivela a Tarik che la moglie ha accettato il divorzio, ma esige la metà dei beni acquisiti durante il matrimonio, e inoltre l’uomo dovrà sostenere tutte le spese legali.

Tarik sospetta delle due donne e si convince che le due donne lo vogliono raggirare. Yesim inoltre teme che Dilek sia incinta di Tarik e che il nuovo erede potrebbe sottrarre parte dell’eredità di Oyku, per questo l’aggredisce per costringerla a perdere il bambino.