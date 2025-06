Tutte le anticipazioni sulle prossime puntate, sino al 22 giugno, della soap di Canale 5, Beautiful: colpo di scena drammatico.

Una serata carica di emozioni e tensioni quella che si preannuncia nel nuovo episodio di Beautiful, con la famiglia Forrester protagonista di un evento che rischia di trasformarsi in tragedia.

La festa organizzata per celebrare Eric Forrester, patriarca e pilastro dell’omonima casa di moda, diventa infatti il teatro di una drammatica svolta che coinvolge non solo il diretto interessato ma l’intera famiglia, in un turbinio di sentimenti contrastanti.

Beautiful, anticipazioni: tragedia per Eric

Bridget è in lacrime, incapace di accettare il fatto di dover partecipare a quella che lei definisce una farsa, mentre suo padre sta lentamente morendo. L’atmosfera è tesa, eppure Ridge decide di prendere in mano la situazione con fermezza: è indispensabile che tutti gli invitati fingano di ignorare la gravità delle condizioni di Eric. “Se lui scoprisse che la sua malattia non è più un segreto, sarebbe un colpo terribile”, avverte Ridge, sottolineando come chi non si sentisse in grado di sopportare questa finzione sarebbe meglio che rinunciasse alla partecipazione.

Nonostante i sentimenti contrastanti, la festa prende il via e tutti gli invitati si sforzano di mostrare un entusiasmo apparente. Eric, che ha rifiutato categoricamente il ricovero in ospedale, si concede un momento prezioso riabbracciando i figli venuti da lontano: Thorne e Bridget. L’evento, voluto dallo stesso Eric, è anche occasione per Hope e Steffy di controllare che tutto sia sotto controllo, chiedendo a Brooke e a Ridge di mantenere le emozioni a bada. Ridge si assume il compito di garantire che la situazione non degeneri.

Nel frattempo, Finn è ancora in ospedale, immerso nel lavoro, mentre Steffy lo pressa con messaggi per sapere quando raggiungerà la festa. L’ingresso di Li nello studio di Finn aggiunge un ulteriore elemento di tensione: la madre è sorpresa di trovarlo ancora al lavoro e lo esorta a raggiungere Steffy senza indugi. Finn, però, sembra esitare, e Li insinua il dubbio che stia nascondendo qualcosa.

La festa è ormai in pieno svolgimento e Eric è soddisfatto di come tutto sta procedendo. Tuttavia, proprio mentre si mostra orgoglioso degli invitati, vestiti con abiti eleganti disegnati da lui stesso, subisce un malore improvviso. Donna si precipita a soccorrerlo, ma il patriarca minimizza, cercando di distogliere l’attenzione con complimenti agli ospiti. La serata prosegue tra momenti di commozione e imbarazzo, come quando Eric paragona Steffy alla sua amata defunta Stephanie, scatenando uno sguardo carico di significato tra Steffy e Donna.

Mentre gli ospiti si chiedono quanto tempo ancora potranno godere della presenza di Eric, il patriarca si concede parole di stima e incoraggiamento. Con grande sorpresa di molti, non esita a incoraggiare la relazione tra Hope e Thomas, affermando che, se quella storia li rende felici, deve andare avanti. Steffy riesce infine a parlare con Finn al telefono, che le promette di raggiungerla a breve, ma lei appare sempre più agitata.

L’atmosfera si fa però sempre più pesante quando Eric accusa un nuovo malore, spegnendo per un attimo la gioia della serata. Nonostante ciò, la famiglia Forrester si stringe attorno al suo capostipite, con ogni partecipante che esprime amore e gratitudine per l’uomo che ha costruito la loro fortuna e li ha tenuti uniti. Questa serata speciale, che avrebbe dovuto essere una celebrazione, si trasforma così in un momento di profonda emozione e riflessione sul valore della famiglia e del tempo che rimane da condividere insieme.