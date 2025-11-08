Eliana Michelazzo è ospite della puntata di sabato 8 novembre di Verissimo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne torna in tv, nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5, parlando anche della morte della mamma, mancata nel dicembre 2024. Nata a Roma il 16 luglio 1979, Michelazzo ha lavorato per molto tempo come estetista. La sua prima apparizione televisiva nel programma di Maria De Filippi risale al 2009, in veste di corteggiatrice di Federico Mastrostefano, tornato tra l’altro di recente in trasmissione alla ricerca dell’anima gemella. In quell’occasione non fu lei la scelta del tronista, che preferì Pamela Compagnucci. Dopo la prima parentesi televisiva, insieme a un’altra Pamela (Perricciolo), Eliana aveva fondato un’agenzia di management, che rappresentava tra gli altri la showgirl Pamela Prati. Proprio a quest’ultima è legato lo scandalo televisivo di Mark Caltagirone.

Il caso Mark Caltagirone. Michelazzo non colpevole per i giudici

Nel 2018 Michelazzo e Perricciolo finirono al centro delle cronache televisive con l’accusa di aver orchestrato la finta storia d’amore e il presunto matrimonio tra Pamela Prati e un fantomatico fidanzato di nome Mark Caltagirone. Le accuse principali riguardavano truffa e diffamazione e anche il coinvolgimento di un minorenne – il presunto figlio di Caltagirone – nella truffa. Dal “Prati-gate”, l’ex corteggiatrice ne è uscita pulita. Il 31 ottobre 2025 è stata giudicata non colpevole dal tribunale di Roma nel procedimento che la vedeva accusata di truffa. I giudici hanno stabilito che l’ex agente “non ha commesso il fatto” e che non fu lei a coinvolgere un minore usato per impersonare il presunto figlio di Caltagirone. Il bambino, convinto di partecipare a un semplice provino, fu inconsapevolmente trascinato nella messa in scena. Al termine dell’udienza di assoluzione Eliana spiegò a Fanpage: “Mi hanno additata come la colpevole, ma ero la prima a essere stata ingannata. Ho perso tutto, ma adesso posso guardare avanti”.