Tutte le anticipazioni sulla nuova stagione del dating show di Canale 5, Uomini e Donne: chi è il nuovo tronista.

Si avvicina il debutto della nuova stagione di Uomini e Donne, il celebre dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che prenderà il via il prossimo 22 settembre.

Tra le novità più attese spicca senza dubbio la presenza di un volto noto al pubblico di Temptation Island: Flavio Ubirti. È proprio lui, infatti, il primo tronista ufficiale della nuova edizione del programma. La conferma, attesa da settimane, è arrivata in anteprima dal giornalista Davide Maggio.

Flavio Ubirti: dal villaggio delle tentazioni al trono classico di Uomini e Donne

Classe 2001 e originario di Figline Valdarno, Flavio Ubirti ha conquistato il pubblico durante la tredicesima edizione di Temptation Island grazie al suo ruolo di tentatore, che ha suscitato grande interesse in particolare per il suo avvicinamento a Denise Rossi, partecipante in coppia con l’ex fidanzato Marco Raffaelli. Nonostante non sia scattata alcuna scintilla tra i due, il giovane calciatore ha saputo farsi notare e guadagnarsi l’affetto degli spettatori, fino a essere riconosciuto come uno dei protagonisti più amati del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. La scelta di affidare a Flavio il ruolo di tronista appare dunque quasi naturale, viste le numerose richieste e la popolarità acquisita.

Nel villaggio delle tentazioni, infatti, il ragazzo ha saputo attirare l’attenzione di quasi tutte le fidanzate partecipanti, suscitando reazioni di gelosia e discussioni accese tra i loro partner. Ora, con l’inizio di Uomini e Donne, Flavio avrà l’opportunità di mettersi in gioco in una nuova veste, sperando di trovare il vero amore. Il percorso di Flavio tra i sentimenti e i riflettori non si limita però al solo ambito televisivo. Prima di approdare a Temptation Island, il giovane si era fatto notare anche come portiere in una squadra locale. Tuttavia, nelle ultime settimane, Flavio ha dovuto prendere una decisione importante che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori.

Come rivelato da una dichiarazione ufficiale del suo club, il ragazzo ha ricevuto un’offerta lavorativa di grande rilievo da parte di Mediaset, che lo ha spinto a lasciare il calcio per dedicarsi completamente alla nuova esperienza televisiva. “Il portiere ci ha chiamato oggi e ci ha detto di aver ricevuto un’offerta di lavoro molto importante da Mediaset e quindi deve smettere di giocare”, si legge nel comunicato. L’addio al campo è stato perciò inevitabile, nonostante il desiderio della squadra di organizzare un confronto chiarificatore, un “falò di confronto” come si usa dire nel linguaggio di Temptation Island.

Questa scelta rappresenta un vero e proprio cambio di rotta per Flavio, che ora dovrà dimostrare sul trono di Uomini e Donne di avere tutte le carte in regola per conquistare il cuore di nuove corteggiatrici e, soprattutto, quello dei telespettatori. Con l’arrivo di Flavio Ubirti, la nuova edizione di Uomini e Donne promette di attirare l’attenzione di un pubblico ancora più vasto. Le prime registrazioni, previste per il 25 e 26 agosto, saranno dedicate alle coppie uscite da Temptation Island, che si confronteranno raccontando gli sviluppi delle loro storie d’amore dopo l’esperienza nel villaggio.

Accanto a questi momenti di confronto, il trono classico si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena, con Flavio che si prepara a diventare uno dei protagonisti assoluti della stagione autunnale. Il suo percorso sarà seguito con interesse sia dagli appassionati del dating show che da chi ha conosciuto il ragazzo grazie a Temptation Island, curioso di scoprire se riuscirà a trovare la sua anima gemella sotto i riflettori di Canale 5.