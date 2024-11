“Diletta Leotta e il fuorigioco alla Lewandowski”: il commento sexy diventa virale

Diletta Leotta sexy e sensuale su Instagram scatena i follower: “Sei più in fuorigioco del piede di Lewandowsky”. Il commento social.

Diletta Leotta è attualmente alla guida della nuova edizione de La Talpa, il format è tornato in onda dopo diversi anni e ha subito alcuni cambiamenti rispetto alla formula originale. La showgirl ha ricevuto critiche positive, anche se per il momento il programma non è decollato negli ascolti. Oltre a presenziare nel prime time di Mediaset, la Leotta continua a commentare le partite del campionato italiano da bordo campo. volto consolidato di Dazn riscuote sempre consensi e approvazioni dai tifosi.

Molto attiva sui social, Diletta ha un vasto seguito di fan che non mancano di commentare i suoi post. Mamma da poco più di un anno di Aria, nata dalla relazione con Loris Karius, che ha sposato lo scorso Giugno, la conduttrice sta vivendo un momento felice sia dal punto di vista privato che professionale. Inoltre la sua avventura a Mediaset le ha aperto diverse opportunità di lavoro, che non mancherà di prendere in considerazione.

Su Instagram l’inviata di Dazn condivide spesso scatti del suo privato, e non manca di rivelare dettagli del backstage del suo lavoro. In particolare si mostra con i suoi outfit di scena, look bellissimi che mettono in risalto la sua perfetta forma fisica, recuperata a poche settimane dal parto. Nei giorni scorsi Diletta ha postato alcune immagini dove annuncia una nuova puntata de La Talpa e invita i fans a seguirla.

Diletta Leotta sensuale e sexy: i commenti social

Diletta Leotta indossa un tubino di pelle nero, con scollatura a corpetto, make up definito e capelli sciolti: è davvero bellissima e sensuale. Immancabili i commenti al post che riempiono la showgirl di complimenti: “E’ una bella ragazza, bella presenza scenica e’ preparata culturalmente ed e’ anche siciliana, complimenti per tutto Diletta!”

C’è poi chi paragona l’eccessiva sensualità della conduttrice al gol di Robert Lewandowski nel match Real Sociedad e Barcellona annullato per fuorigioco di un piede, che però non era il suo. Una decisione arbitrale molto discussa che ha dato vita ad una serie di polemiche. Un fan ha infatti fatto riferimento al caso e ha associato uno degli scatti della Leotta alla vicenda:

“Seconda foto più in fuorigioco del piede di Lewandowsky…“ Il commento è diventato virale in poche ore ha ricevuto tantissimi like e approvazioni. “Dice che è illusione del Goal”, ha risposto un utente. Al centro del dibattito sono poi finiti i piedi della Leotta che per alcuni sono decisamente sexy.