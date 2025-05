Mentre alla Forrester va in scena la sfilata più attesa, tra segreti, tensioni e gesti inaspettati, Eric e Ridge si ritrovano faccia a faccia con la verità

Settimana densa per Beautiful, in onda su Canale 5 da sabato 4 a venerdì 10 maggio. Al centro delle nuove puntate, una sfilata attesissima, ma non è solo moda: dietro le luci, si giocano sentimenti, segreti, rivalità familiari. E anche una malattia. La sfilata, per la famiglia Forrester, è sempre stata un evento di immagine. Stavolta, però, ha un altro sapore. Eric, fondatore della maison, resta dietro le quinte. Non per caso. Brooke, come sempre attenta, si accorge che Ridge tossisce troppo spesso. Nulla di grave? Forse no. Il sospetto di un problema di salute prende corpo. E intanto Eric osserva, in silenzio.

Tensioni, rituali e abiti da sposa

Il clima in passerella è tutto tranne che disteso. Eric e Ridge, padre e figlio, si sfidano a colpi di abiti. Un duello muto, ma carico di tensione. Gli invitati applaudono, ignari. Intanto Katie Logan racconta il dietro le quinte, con quel “rituale alla cieca” che rende tutto più teatrale. La sfilata procede, ma in sottofondo il nervosismo cresce. Vecchie frizioni familiari riemergono. E il pubblico a casa non può che restare incollato allo scher

Nel caos emotivo, c’è chi osserva e soffre: R.J., figlio di Brooke e Ridge, è preoccupato. Non riesce a concentrarsi. Il pensiero del nonno malato lo tormenta. Luna prova a distrarlo, ma basta poco per riportarlo alla realtà. Alla fine della sfilata, tocca a Carter annunciare il vincitore. Tutti aspettano l’esplosione di gioia di Ridge. Ma qualcosa va storto.

Brooke e R.J. lo raggiungono in fretta. Devono dirgli qualcosa. Un segreto. Un nodo che rischia di sciogliersi in diretta. Ed è lì che R.J. decide di sacrificarsi. Dice di aver perso, anche se ha vinto. Un gesto forte, per proteggere il padre. Per lasciargli la scena. Per amore.

Eric capisce tutto e si commuove

Eric, convinto di essere stato battuto, abbraccia il figlio. Non dice nulla, ma capisce. Capisce che, per chi gli vuole bene, la sfilata non era una gara, ma un’occasione per stargli vicino. Un momento per dirgli: ci siamo, anche adesso.

Con la sfilata finita, Ridge sceglie di restare accanto al padre. Mette in pausa tutto. Il lavoro, l’orgoglio, le tensioni. E intanto, sullo sfondo, Finn e Steffy tornano in scena con i figli. Una parentesi famigliare, un contrasto dolce in mezzo a tante tensioni.

Beautiful continua a mescolare moda, amore e conflitti familiari, senza perdere il passo. E la prossima settimana, già si intravede, sarà ancora più complicata.