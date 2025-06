Tutte le anticipazioni sulle prossime puntate della soap di Canale 5, Tradimento: cosa accadrà, colpo di scena.

Proseguono le vicende di Tradimento, la popolare soap opera turca trasmessa su Canale 5, che anche questa settimana propone nuovi episodi ricchi di tensione, colpi di scena e drammi familiari.

Dal 15 al 21 giugno 2025, gli spettatori potranno seguire le intricate storie di amore, inganni e vendette con appuntamenti quotidiani nel pomeriggio e serale.

Le tensioni crescono: Mike e il ricatto a Tarik

L’investigatore privato Mike, incaricato da Kadir Akinaslan, si presenta da Tarik con prove fotografiche di un tradimento che coinvolge la moglie di Kadir e l’amico comune Kaya. Mike chiede una somma di 100mila dollari per mantenere il segreto, ma Tarik rigetta l’offerta e lo allontana con fermezza. Nel frattempo, Serra confida a Tolga la possibilità di un’intimità avvenuta tra loro dopo una serata trascorsa a bere, mentre rivela ad Azra di aver deciso di far ricoverare Selin in una clinica psichiatrica, segnando un momento cruciale nella storyline.

Mike tenta di ottenere il denaro anche da Guzide, dove incontra Yesim che gli offre solo metà della cifra richiesta. Nel tentativo di persuadere Tarik, Mike si scontra con un rifiuto netto. Parallelamente, la vedova di Kadir, insieme a Kaya e Gizem, si espone pubblicamente in televisione per screditare Yesim e Umit, alimentando ulteriori conflitti. Dopo un’operazione delicata, Kahraman si risveglia, mentre Ipek mette in moto un piano di vendetta contro Yesim, alleandosi con Azra. Le due rubano il portatile di Oltan per copiare un video compromettente, segno di un’escalation nelle dinamiche di potere tra i personaggi.

In casa Dicleli, la famiglia si prepara al ritorno di Kahraman sotto la guida di Ilknur, che però deve fare i conti con le tensioni generate dalla convivenza forzata con Oylum e Tolga. Yesim riesce a recuperare una cauzione a favore sua e di Umit, ma rifiuta di condividerla con Tarik, che viene però rassicurato da Azra sul fatto che la chiavetta usata da Yesim per minacciarlo è vuota. Guzide mostra a Dundar il risultato di un test del DNA, ma la sua reazione è fredda e distaccata. Intanto, Sezai è colpito da un malore e Ipek tenta di incolpare Guzide, alimentando ulteriori sospetti.

Tolga affronta suo padre sul presunto nuovo legame sentimentale, mentre Azra cerca Serra per approfondire la questione. Yesim e Umit partecipano a un talk show, mettendo in mostra le loro strategie mediatiche. Tolga incontra Asli, un’amica tornata dall’India, che lo spinge a riconciliarsi con Oylum. Tuttavia, durante un momento di tensione in un contesto di vicinato, Asli viene ferita da un colpo di arma da fuoco, aprendo così una nuova crisi.

Nazan confida a Guzide della relazione tra Ipek e Oltan e le suggerisce di contattare Dundar Terzioglu, ipotizzando che possa essere suo figlio biologico. Tolga e Oylum vengono convocati per un’indagine sull’incidente di Asli, mentre Kahraman, sospettoso della versione fornita da Oylum, si reca in commissariato scoprendo che Tolga era con lei al momento dell’accaduto. Guzide e Tarik, sempre più determinati, affrontano Dundar nel tentativo di ottenere risposte sulla paternità, ma vengono respinti con sospetto. Guzide, scoraggiata, confida a Necati la sua intenzione di abbandonare la ricerca.

La programmazione di Tradimento su Canale 5 prevede la messa in onda dei nuovi episodi domenica 15 giugno dalle 14.20; da lunedì 16 a giovedì 19 giugno dalle 14.10; venerdì 20 giugno dalle 14.10 e in prima serata dalle 21.20; infine sabato 21 giugno dalle 14.40. Per chi preferisse seguire la soap in streaming, tutte le puntate sono disponibili in diretta e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, offrendo flessibilità nella visione e la possibilità di recuperare episodi precedenti.