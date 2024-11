Endless Love, trame turche: Kemal muore? Cosa succederà

Cosa accadrà davvero al protagonista Kemal? Morirà davvero? Ci saranno diversi colpi di scena nelle prossime puntate di Endless Love.

La serie turca Endless Love ha conquistato il grande pubblico nostrano. Inizialmente scettici, i telespettatori italiani – dove la fine dell’amatissima Terra Amara – si sono avvicinati dubitanti alla soap. Ma una trama travolgente e personaggi complessi e affascinanti hanno reso la soap un successo anche nel nostro Paese.

Non sorprende che Mediaset abbia deciso di “promuovere” la serie in prima serata, dove non ha di certo sfigurato, ed è un successo anche sulla piattaforma Mediasetinfinity. Ma cosa accadrà nelle prossime puntate della soap, davvero il grande pubblico dovrà dire addio ad uno dei grandi protagonisti, ovvero Kemal?

Endless Love, anticipazioni: il destino di Kemal

La guerra tra Emir e Kemal si farà sempre più cruenta nei prossimi episodi: il primo cercherà nuovamente di eliminare il rivale, scatenando una serie di gravi episodi a catena. Il piano di Emir sarà diabolico: vuole distruggere la casa acquistata da Nihan per lei, lo stesso Kemal e Deniz. Dopo aver tramortito Kemal, Emir appiccherà fuoco alla casa, anche per distruggere eventuali prove. Nihan, però, si accorge di tutto e corre tra le fiamme per salvare Kemal.

Nelle puntate precedenti, Nihan e Kemal, dopo aver acquistato casa, faranno di tutto per non farsi scoprire da Emir: quest’ultimo, dopo averla pedinata, li vedrà baciarsi fuori alla loro abitazione. I telespettatori ricorderanno la minaccia ad di Emir a Nihan ad inizio stagione: se l’avesse vista con Kemal, per lei sarebbe stata la fine. Emir – che aveva un piano per eliminare Kemal – ha cospirato anche contro la donna: costruendo una documentazione falsa, ha fatto accusare Nihan di portare avanti un’attività mineraria illegale. Nihan finirà effettivamente in prigione ma per poco tempo grazie all’intervento di Zehra: a questo punto, la donna comunica a Emir di voler divorziare e che il 24 maggio abbandonerà il tetto coniugale.

Ma come sarà una delle scene clou della stagione? Nihan e Kemal hanno scelto delle vernici per ridipingere la nuova casa, ma il negozio chiamerà dicendo di non effettuare consegne. La donna si recherà dunque di persona al negozio, lasciando Kemal da solo a casa, ma una volta lì si renderà conto, a causa della lentezza del personale e altri indizi, di essere finita in una trappola. Gli uomini di Emir entreranno in casa e stordiranno Kemal con del cloroformio, inscenando poi l’incendio. Nihan arriverà giusto in tempo, riuscendo a portare Kemal fuori dalle 4 mura.