Gravidanza nella casa del Grande Fratello: il colpo di scena in diretta. Non era mai accaduto nella storia del reality italiano.

Primo, vero colpo di scena per il Grande Fratello 2024 che, partito lo scorso 16 settembre, ha spiazzato il pubblico con una notizia clamorosa. Per la prima volta nella storia del reality italiano, infatti, una concorrente ha scoperto in casa di essere incinta. Una notizia inaspettata che ha portato la protagonista della storia a lasciare temporaneamente la casa per poi rientrare e fare in diretta il grande annuncio.

Felice ed entusiasta per l’avventura che le cambierà per sempre la vita, la gieffina ha annunciato ai coinquilini ai quali aveva, in precedenza confessato di avere un forte ritardo, di essere incinta di tre settimane. Uno choc per la futura mamma che ha trovato l’amore poco prima di varcare la famosa porta rossa.

Grande Fratello: cos’è successo dopo la scoperta della gravidanza

La protagonista dell’incredibile storia è Ilaria Clemente, la 30enne di Roma che lavora per un’azienda nel settore dell’automotive, con il ruolo di “cyber risk specialist”. All’interno della casa si è resa conto di avere un forte ritardo e, sottoposta a tutti gli accertamenti del caso, ha scoperto di essere incinta. Rientrata in casa nel corso dell’ultima puntata serale, la futura mamma, ai coinquilini, ha detto: “Quest’anno con me la vita è stata inaspettata, è arrivato il Grande Fratello, poi è arrivato l’amore. Volevo dirvi che diventerete tutti zii. Io e Dani aspettiamo un bambino o bambina”.

Alfonso Signorini ha poi spiegato che Ilaria e il fidanzato Daniele si conoscono da un mese e mezzo ma la gravidanza ha accelerato le cose e stravolto la vita di entrambi. Conclusa l’esperienza nella casa, Ilaria ha raccontato cos’è successo esattamente nella casa più spiata d’Italia in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi.

«Quella mattina mi stavo lavando i denti nella casa e sento la voce ‘Ila in confessionale’ a quel punto ero ancora in pigiama e dal confessionale vedo che sbucano la dottoressa e la psicologa, un po’ intimorite e imbarazzate, mi fanno un leggero cenno di “sì” con la testa. A quel punto capisco che il test di gravidanza era positivo. Io scoppio a piangere e chiedo di poter parlare con Lucilla, la mia migliore amica da 17 anni […[ Appena torno a casa mi trovo davanti Lucilla e Daniele (il fidanzato, ndr). Quindi sono stati loro le prime persone che ho visto».

Incredulo anche Daniele che, dopo aver appreso la notizia, come ha raccontato Ilaria a Chi, «era felice, poi abbiamo parlato e mi ha detto di scegliere se tenerlo o meno, ma che a prescindere il nostro rapporto non sarebbe cambiato, ma ha aggiunto che lui sarebbe stato felice di tenerlo ed era pronto a diventare papà».