La Rosa della Vendetta, trama ultima puntata: ecco cosa succederà

Dopo tanti mesi insieme, questa domenica andrà in onda l’ultima puntata de La Rosa delle Vendetta: succederà di tutto.

La Rosa della Vendetta sta purtroppo per concludersi e l’ultimo emozionante episodio andrà in onda domenica 17 novembre tenendo sicuramente il pubblico incollato allo schermo come mai prima d’ora: la trama infatti sarà emozionante e ricca di colpi di scena, alcuni di questi davvero inaspettati.

La soap opera made in Turchia ha stregato il pubblico di Canale 5, raggiungendo una media stabile di 2,5 milioni di spettatori a serata. Proprio questo successo ha convinto Mediaset a puntare tutto sulle serie turche, diventate un vero fenomeno mediatico anche in Italia, tant’è che, conclusa La Rosa della Vendetta, ci penserà Segreti di famiglia a occupare lo spazio serale della domenica. Ma cosa accadrà intanto a Deva?

Ultime anticipazioni La Rosa della Vendetta: Gulcemal spiazza tutti

Il finale della serie vedrà quindi il ritorno di Gulcemal, dichiarato morto cinque anni prima e da li scomparso per sempre. Dopo un lungo periodo di riflessione, Gulcemal deciderà di tornare, spinto da un importante incontro, del tutto casuale, con un bambino. Gulcemal, infatti, scoprirà che il piccolo Cemal ha solo quattro anni ed è nato nove mesi dopo la sue presunta morte, rivelandosi così essere proprio suo figlio.

Questo incontro segnerà Gulcemal il quale capirà essere arrivato il momento giusto per rivelare a tutti la verità. Riconoscendo suo figlio grazie a un libro che lui stesso aveva regalato a Deva, Gulcemal cambierà idea e deciderà di tornare a casa. Durante questi anni, Deva e Zafer, le due donne più vicine a Gulcemal, hanno continuato a sperare che lui fosse ancora vivo. Deva, infatti, non si è mai rassegnata e ha cresciuto il figlio raccontandogli storie sul padre, mostrandogli fotografie e mantenendo vivo il suo ricordo.

Proprio grazie a questo legame speciale, il piccolo Cemal riconoscerà immediatamente alla prima occasione Gulcemal, dando il via a una commovente riunione familiare. Attenzione però: la puntata finale de La Rosa della Vendetta non lascerà spazio a possibili seguiti. Si concluderà così senza finali aperti o ambiguità la tormentata storia d’amore che ha saputo tenere i telespettatori di Canale 5 incollati allo schermo. I protagonisti, interpretati da Murat Unalmis e Melis Sezen, si congederanno quindi dal pubblico con un epilogo che celebra il trionfo dell’amore e della famiglia. Il finale perfetto per una serie che ha saputo raccontare in modo intenso e avvincente l’amore e la vendetta, senza lasciare nulla in sospeso.