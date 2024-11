La Talpa, annunciata grande novità per la finale: “Cambia tutto”

La Talpa- Who is the Mole 2024, annunciata una grande novità per il finale: la neo regola cambia tutto. La reazione del pubblico.

Dopo 16 anni di assenza La Talpa è tornata in onda con una veste del tutto nuova. Il reality ha infatti subito diversi cambiamenti rispetto al passato, ed è sicuramente più appassionante e travolgente oltre che misterioso. Location, studio, diretta, regolamento e conduzione sono stati rivoluzionati, non è tuttavia cambiato lo scopo del gioco. I concorrenti devono scoprire, attraverso le varie sfide e una convivenza forzata, chi è l’impostore fra loro e chi ha l’unico scopo di sabotare il gioco.

Il percorso dei protagonisti è infatti caratterizzato da depistaggi e indizi che riguardano la Talpa, oltre che da test fisici e psicologici. Alla conduzione del format è stata promossa Diletta Leotta, che fino ad oggi ha riscosso il consenso del pubblico. La showgirl è entrata nel ruolo e ha interagito perfettamente con i concorrenti. Tra le novità del regolamento c’è il test finale che è per tutti: in tal modo è più difficile comprendere chi è la Talpa nonostante il comportamento dubbio tenuto durante le sfide o nei giorni precedenti.

Inoltre la mancata diretta non permette ai telespettatori di esprimere il proprio parere sul presunto sospettato. Ma la vera novità del format, che rivela anche un finale diverso rispetto all’edizioni precedenti, riguarda il finale. Anche l’edizione della Talpa in corso prevede l’eliminazione puntata dopo puntata dei vari concorrenti, ma permette sempre al sabotatore scelto di salvarsi. Alla finale arriveranno tre concorrenti: tra loro ci sarà l’impostore, che a suo modo ha determinato il corso del reality.

La Talpa, finale senza montepremi

La vera rivoluzione della Talpa-Who is the mole riguarda il montepremi. Rispetto al passato il sabotatore non vincerà il bottino accumulato dalla squadra. Oggi dopo ogni sfida i concorrenti accumulano dei soldi, che vanno a costituire il premio finale. Prima la Talpa vinceva i soldi persi dal gruppo, ora non prende nulla. Il montepremi finale sarà destinato al concorrente che arriva all’ultima puntata.

I tre concorrente, uno dei quali è il sabotatore, che arrivano alla finalissima risponderanno al test finale e quello che più si avvicina all’insider sarà il vincitore e conquisterà il bottino. La Talpa non è altro che un interno ingaggiato dalla produzione, che ha lo scopo disorientare e confondere i giocatori.

Grazie al test finale previsto ad ogni puntata non potrà essere eliminato e questo rende il suo ruolo garantito. Per il momento il format ha riscosso un discreto successo, anche se non ha ancora convinto del tutto il pubblico. Alcune neo dinamiche sono state criticate in rete.