L’Amica Geniale, come finisce la quarta stagione della serie di Rai Uno: il pubblico ne uscirà distrutto

Da pochissimo è iniziata la quarta stagione de L’Amica Geniale e si sa già come finirà questa storia. Brutte notizie per tutti.

Tratta dai romanzi di Elena Ferrante, la famosa fiction Rai racconta le vicende di due amiche che, in un rapporto di amore e odio continuo, si tengono per mano nel corso degli anni e si accompagnano in tutte le tappe della loro vita. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che vengono svelati ad ogni episodio.

Stanno adesso circolando le anticipazioni sul gran finale, che già stanno facendo preoccupare tutti i telespettatori.

Le anticipazioni de L’Amica Geniale: cosa accadrà nel gran finale

I fan sono già rimasti affascinati da quanto accaduto nel corso della precedente puntata de L’Amica Geniale, e non vedono l’ora di scoprire cos’altro accadrà nella trama. Si tratta del resto di una storia che ha appassionato il mondo e che, ora che terminerà, mancherà proprio a tutti. Il finale della serie sarà molto triste e, grazie ai libri della Ferrante, possiamo venire a conoscenza di quello che succederà realmente. In primis, ci sarà una Lila messa completamente ko per via della sparizione improvvisa di sua figlia Tina. La bambina scomparirà infatti nel nulla durante una domenica mattina, quando nel rione si tiene solitamente una fiera settimanale. Da quel momento nessuno saprà più niente di lei e Lila cadrà in una profonda depressione, da cui non riuscirà a rialzarsi.

Cerullo non verrà mai a scoprire la verità sulla bambina, e questo sarà per lei fonte di disperazione. Nel frattempo, il suo matrimonio con Enzo avrà una crisi profonda e i due decideranno di separarsi. Lei non sarà però l’unica a vivere un lieto fine tristissimo, dato che lo stesso destino capiterà a Michele Solara. Quest’ultimo dovrà affrontare l’odio della gente del rione e, nel giro di qualche mese, verrà trovato morto fuori dalla chiesa insieme a suo fratello Marcello. I due saranno infatti assassinati brutalmente. A quel punto, la polizia inizierà ad indagare per trovare il colpevole di questo duplice omicidio.

L’Amica Geniale terminerà quindi in questo modo, e il pubblico ne uscirà sicuramente affranto. C’è da dire che in questa quarta stagione ci sono state moltissime novità, a partire dal cambio di attrici che hanno dovuto sostituire le “giovani” Lila e Lenù, interpretate inizialmente da Marghertia Mazzucco e Gaia Girace. Al loro posto sono invece arrivate Alba Rohrwacher e Irene Maiorino.