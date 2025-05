Dramma in Rai: arriva l’ultima notizia che lascia preoccupa i fan. Chi è stato ricoverato in ospedale e come sta.

Con un annuncio pubblicato sui social, arriva la notizia sul ricovero di uno dei volti più popolari del mondo dello show business. Ex produttore cinematografico e marito di una delle donne più amate del piccolo schermo, non è la prima volta che si ritrova a dover trascorrere qualche giorno in ospedale.

Ad annunciare il nuovo ricovero è stata la moglie con una foto scattata nella stanza dell’ospedale San Raffaele in cui è ricoverato. Nell’immagine, la coppia è sorridente e la foto è accompagnata da una frase d’incoraggiamento della moglie che è sempre al suo fianco.

La conduttrice Rai accanto al marito: la foto dall’ospedale

Da diversi mesi, Mara Venier vive tra Roma e Milano. La conduttrice di Domenica In, infatti, raggiunge la maggior parte del tempo nel capoluogo lombardo per i problemi di salute del marito Nicola Carraro che, qualche tempo fa, aveva annunciato di essere tornato a casa dopo aver trascorso qualche giorno in ospedale.

“Tornato finalmente a casa con un fantastico comitato di accoglienza“, ha scritto qualche settimana fa Nicola Carraro dopo essere stato dimesso dall’ospedale. “Sono stato male, pressione bassissima e quindi ricoverato già da due giorni. Ora sto meglio”, aveva aggiunto Nicola Carraro.

Mara Venier, tuttavia, nelle scorse ore, con una foto pubblicata tra le storie del suo profilo Instagram, ha annunciato il nuovo ricovero del marito. Nella foto scattata al San Raffele di Milano, Mara sorride accanto al marito e scrive: “Daje amore mio“, ha scritto la conduttrice di Domenica In che trascorre la maggior parte del tempo a Milano per stare accanto al marito raggiungendo Roma solo per lavoro.

“La serenità di Nicola, la sua felicità sono anche le mie. Lui è l’amore grande, la famiglia è in assoluto la cosa più importante ed è giusto che la mia vita ora cambi un po’ orizzonti. Quando ci si ama è fondamentale essere vicini. La quotidianità diventa preziosa”, ha detto Mara che, quest’anno, chiuderà in anticipo la stagione di Domenica In.

L’ultima puntata dello show domenicale di Raiuno, infatti, andrà in onda domenica 11 maggio. Una scelta importante che permetterà così alla Venier di stare più vicina al marito che si è trasferito a Milano. Nicola Carraro, a sua volta, un po’ di tempo fa aveva spiegato ai followers di essere stato colpito da una polmonite e da un’ernia del disco. Anche in quelle occasioni, al suo fianco, c’è sempre stata Mara Venier.