Le nuove puntate de La Promessa, in onda dal 16 al 22 marzo 2025 su Canale 5, promettono di regalare ai telespettatori momenti di grande tensione e commozione. Questa settimana, gli eventi si concentrano sul ritorno di Curro e Manuel, due protagonisti dati per dispersi a causa di un bombardamento in territorio francese, e sulle sfide che i vari personaggi devono affrontare in un contesto di guerra e di relazioni complicate.

La Promessa Anticipazioni dal 16 al 22 marzo 2025: Curro e Manuel tornano dalla guerra

La settimana si apre con Cruz sempre più irritata e irascibile. La situazione di Martina, che si trova in un sanatorio per curarsi, è motivo di grande angoscia per tutti. Martina, nonostante le avversità, cerca di adattarsi alla nuova vita e riceve conforto dalla sua compagna di stanza Juana. Le due donne sviluppano una profonda amicizia, caratterizzata da momenti di solidarietà e sostegno reciproco. Tuttavia, Simona e Candela esprimono preoccupazione riguardo alla famiglia di Virtudes, sospettando che ci sia qualcosa di oscuro dietro le loro insistenti richieste economiche.

Nel frattempo, il legame tra Catalina e Adriano si rafforza, nonostante le interferenze di Cruz. Jana, colma di ansia per la sorte di Manuel e Curro, si sente impotente di fronte alla situazione di Pia, controllata da Petra, una figura che continua a tenerla sotto sorveglianza. Don Romulo, il patriarca della famiglia, cerca di mantenere la calma e di gestire le tensioni crescenti tra i vari membri della famiglia e la servitù.

La giornata inizia con Juana che offre a Martina carta e penna, permettendole di scrivere una lettera a Curro. Questo gesto diventa un simbolo della speranza di Martina di rimanere in contatto con il mondo esterno, mentre Juana tenta di utilizzare il bracciale di Curro per corrompere il guardiano del sanatorio. La tensione aumenta quando Petra accusa Ayala di aver tramato per allontanare Martina e sposare Margarita, rivelando la complessità delle dinamiche relazionali all’interno della storia.

Le tensioni continuano a crescere quando Don Romulo mette in guardia Santos. In un clima di crescente conflitto, Ricardo propone di seppellire il passato per evitare ulteriori tensioni. Alonso, nel frattempo, è alla ricerca di informazioni sui bombardamenti avvenuti in Francia, dove Curro e Manuel sono stati dati per dispersi. La scoperta di Gregorio, secondo cui Pia potrebbe essere ancora viva e nascosta, getta nuova luce sulle speranze di salvezza e riunione.

Martina affronta un’aggressione da parte di Juana, ma la notizia si diffonde rapidamente, destando preoccupazione a La Promessa. Don Rómulo e Alonso, preoccupati per la sicurezza di Pia, organizzano un piano per permettere a Jana di portare provviste a Pia senza destare sospetti. Questo piano si sviluppa in un contesto di inganni e travestimenti, tipico della soap opera.