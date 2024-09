Stefano De Martino, perchè ha detto addio a Belen: il vero motivo

Stefano De Martino rompe il silenzio e svela il vero motivo dell’addio a Belen Rodriguez dopo anni d’amore.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, nonostante siano trascorsi anni dall’inizio della storia d’amore e sia ormai passato diverso tempo da quando si sono lasciati, pare, definitivamente, continuano ad appassionare gli amanti del gossip. Per anni, infatti, sin dal primo incontro nella scuola di Amici dove l’amore è nato, sono stati i protagonisti indiscussi dei vari rotocalchi di cronaca rosa. Dal primo bacio alla nascita di Santiago fino al matrimonio, tutto è stato documentato dai giorni, compresi i ripetuti ritorni di fiamma.

Più volte, infatti, i due si sono lasciati per poi tornare insieme sorprendendo tutti. E’ accaduto, ad esempio, quando ha detto addio ad Antonino Spinalbese con cui ha avuto la figlia Luna Marì. Il secondo ritorno di fiamma sembrava quello giusto, ma con il tempo qualcosa si è rotto nuovamente e i due si sono detti addio, ma qual è stato il vero motivo della separazione?

Stefano De Martino, le parole che non ti aspetti su Belen Rodriguez

Dopo la fine del matrimonio, Stefano De Martino ha sempre mantenuto un basso profilo evitando di rispondere a dichiarazioni e frecciatine varie. Il conduttore di Affari tuoi con cui, ogni giorno, si conferma sempre più la nuova star indiscussa della Rai, però, stavolta ha deciso di parlare e si è raccontato si microfoni di Gianluca Gazzoli a Passa dal BSMT.

“Ci sono rimasto male di alcune dichiarazioni, ma soprattutto delle modalità. Quando ci si lascia, tutti hanno da ridire delle cose contro l’altro. Ci si fa tanto bene quanto male quando ci si ama. Se ami tanto, soffri tanto quando le cose non vanno bene”, ha raccontato con un pizzico di amarezza.

“Quando finisce una relazione, ognuno di noi ha una lista di cose da rimproverare all’altro, però in quel momento mi è dispiaciuto sentirle così, in quelle modalità». De Martino però sa perfettamente come rispondere a queste frecciatine e bordate: «Quando arrivano, io faccio l’opossum: mi fingo morto. Quando il nemico passa, io mi scrollo e vado avanti. Tanto è inutile farsi una guerra sui social»”, ha concluso.

Oggi, i rapporti tra i due ex coniugi sono buoni come hanno confermato entrambi in precedente interviste. Sia Belen che Stefano, infatti, pur avendo chiuso il matrimonio, non hanno mai smesso di avere rapporti civili riuscendo così a crescere Santiago in modo sereno e tranquillo.