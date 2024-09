Un Posto al sole spoiler: Marina nei guai fino al collo

Un posto al sole spoiler: brutte notizie per Marina Giordano che, nelle prossime puntate, sarà nei guai fino al collo. Ecco perché.

La settimana di Un posto al sole in onda dal 23 al 27 settembre 2024 avrà tra le protagoniste indiscusse Marina Giordano che finirà nei guai a causa di un’aggressione sulla quale la polizia indagherà senza sosta concentrando i propri sospetti proprio su di lei. Una situazione che rischierà di consegnare la vittoria ad Ida contro cui Roberto Ferri sta portando avanti il proprio piano. Nelle ultime puntate di settembre di Un posto al sole, ci saranno le ultime udienze del processo a carico di Lara e Magdalena e Roberto rischierà di dover consegnare Tommy alla sua vera madre.

Una situazione che, preoccupa fortemente Ferri che, tuttavia, nelle prossimo puntate, non solo non avrà alcuna intenzione di arrendersi, ma rischierà di coinvolgere anche le persone a lui care pur di non darla vinta ad Ida. A pagarne le conseguenze, però, potrebbe essere proprio Marina.

Un posto al sole spoiler: Marina Giordano perde tutto?

Roberto Ferri rischia di perdere per sempre Tommy e per non darla vinta ad Ida chiede a Filippo e Serena di adottare il bambino in modo da poterlo vedere sempre. Pur volendo aiutare il padre, però, Filippo, d’accordo con la moglie, ha deciso di non assumersi questa responsabilità. Allo stesso modo, anche Marina che, finora, ha sempre appoggiato Roberto in tutte le sue scelte, comincia a credere che la battaglia contro Ida sia ormai diventata solo un’ossessione al punto da fare un passo indietro e lasciare da solo Roberto nella sua battaglia.

Marina, così, si allontanerà sempre di più da Roberto Ferri che andrà su tutte le furie quando Marina sarà considerata tra i presunti responsabili dell’aggressione subita da una delle persone coinvolte nel processo. Gli spoiler non svelano ancora chi sia la persona aggredita anche se se sia Marina che Lara ed Ida saranno coinvolte in modo diverso nelle indagini. Ida, in particolare, sfrutterà l’aggressione a proprio vantaggio per vincere il processo e liberarsi di Roberto.

Probabilmente, sarà Suor Maura ad essere aggredita dal momento che, prima del tragico evento, subirà gli attacchi prima di Roberto Ferri e poi di Marina. La Giordano, così, sarà al centro delle indagini e sarà considerata la maggior indiziata rischiando di perdere tutto. La reazione di Ferri sarà sicuramente impetuosa soprattutto perché tale scenario rischierà di fargli perdere per sempre il piccolo Tommy.