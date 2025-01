Viola come il Mare choc: ci sarà un doloroso addio nel corso della terza stagione. Devono rassegnarsi i fan.

Ci sarà il grande ritorno di Viola come il Mare, la soap opera che nel corso delle passate stagioni ha riscosso un incredibile successo. I dirigenti di Mediaset hanno confermato la realizzazione della terza stagione e, in men che non si dica la notizia ha destato gioia tra i telespettatori.

Nonostante l’entusiasmo per l’indiscrezione, c’è da precisare che nel corso delle nuove puntate ci sarà un addio inaspettato che cambierà per sempre la trama. La notizia ha destato allarmismo tra i supporter e, in tanti si chiedono con chi verrà sostituito l’amato protagonista.

Can Yaman ha deciso infatti di lasciare la soap. I dirigenti di Mediaset grazie alla serie si sono confermati leader negli ascolti, non a caso infatti hanno riconfermato la fiction con una terza stagione che però, a quanto pare, dovrà dire addio al volto maschile principale.

L’ ispettore Francesco Demir, infatti, se ne andrà. A lanciare l’indiscrezione stato Dagospia. “L’attore Can Yaman ha deciso di mollare la fiction Mediaset Viola come il Mare. La terza stagione è alle porte ed è stata ufficializzata dal Biscione che ora ha un problema da risolvere. La serie ha ottenuto numeri importanti su Mediasetinfinity, chi prenderà il suo posto?”.

Il portale non ha chiarito i motivi dell’abbandono, ma si vocifera che l’attore turco abbia intenzione di dedicarsi ad altri progetti professionali. Il 35enne, del resto, è molto desiderato non solo in Italia, ma anche in Turchia e in Spagna. Tuttavia, in queste ore, si è diffuso un pettegolezzo secondo il quale l’attore abbia avuto dei contrasti con Francesca Chillemi, protagonista femminile della soap opera.

Nel corso della seconda stagione della fiction si è vociferato circa un presunto flirt che avrebbero vissuto, un’ndiscrezione in realtà mai confermata dai diretti interessati. Sembrava che avessero un rapporto disteso, poi tutto ad un tratto si è parlato invece di un brusco allontanamento, con tanto di screzio social che ha lasciato i fan di stucco.

C’è dunque chi ipotizza che l’allontanamento di Can Yaman dalla soap sia da imputare a presunti conflitti tra i due, anche se va precisato che non ci sono conferme a tal riguardo. Per il momento non è chiaro chi sostituirà l’attore, ma i dirigenti di casa Mediaset devono prendere una decisione rapidamente dato che, le riprese della terza stagione inizieranno in primavera. La messa in onda delle nuove puntate, invece, è prevista per il 2026.