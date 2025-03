Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza cambiano look e si affidano alle mani esperte di Federico Fashion Style.

Federico Fashion Style mette le mani tra i capelli di tante celebrità. Il famoso hair stylist è ormai diventato un punto di riferimento e sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che scelgono i suoi saloni per rinnovare la propria immagine. Tra i clienti di Federico Fashion Style spiccano personaggi come Valeria Marini ma anche ex protagonisti di Uomini e Donne come Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza.

L’ex dama e l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne stanno insieme da un anno e hanno scelto di cambiare insieme il look affidandosi alla professionalità del famoso hair stylist. Roberta che ha sempre sfoggiato lunghi capelli, avrà dato un taglio netto o avrà optato solo per un nuovo colore?

Il nuovo look di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza

“Sono venuta da Federico per rinnovare il look. Vorrei riempire un po’ i capelli, magari con delle extension e, magari, sistemare queste lunghezze che credo siano un po’ andate”, annuncia la Di Padua. “Roberta mi vuole liscio, riccio e solo da Federico posso trovare una soluzione”, aggiunge Alessandro. Dopo aver studiato la situazione, Federico Fashion Style decide di togliere il rosso a Roberta e fare una base più scura con un tonalizzante più caldo e, infine, un piccolo sostegno. Anche per Alessandro, l’hair stylist decide di optare per un sostegno che dà volume ai capelli. Federico Fashion Style conclude il cambio look di Alessandro Vicinanza con un taglio per esaltare i lineamenti del viso.

Dopo il nuovo colore, Federico Fashion Style ha anche applicato delle extension molto morbide e della stessa tonalità a Roberta Di Padua che ha così ottenuto quel volume che desiderava tanto. Super soddisfatta, l’ex dama di Uomini e Donne ringrazia l’hair stylist per aver realizzato i suoi desideri.

Durante la permanenza nel salone di Federico Fashion Style, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno confermato l’intenzione di volere un figlio. Roberta, in particolare, ha raccontato che Alessandro sarebbe felice di diventare papà di una bambina che chiamerebbe Vittoria. Tuttavia, l’ex cavaliere del trono over ha spiegato che, anche se fosse maschio, sarebbe ugualmente felice. “E quanti figli volete?”, chiede l’hair stylist. “Io ne ho già uno quindi un altro va bene”, conclude Roberta.