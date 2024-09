U&D subito problemi per Armando Incarnato, torna in parterre ma è fidanzato: “Lei si chiama Noemi”

Armando Incarnato torna a Uomini e donne ma arriva la prima segnalazione: sarebbe già fidanzato, chi è lei.

Dopo una breve apparizione nella scorsa stagione, Armando Incarnato è tornato ufficialmente nel parterre del trono over di Uomini e Donne durante la prima registrazione dello scorso 28 agosto. Il cavaliere napoletano, ufficialmente single, dopo un’estate trascorsa tra mare e vacanze, ha deciso di rimettersi in gioco e di riprovare a cercare l’amore in tv nonostante, in passato, non sia stato molto fortunato.

Il suo ritorno nella trasmissione di Maria De Filippi è stato molto movimentato sia perché, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, ha avuto una discussione di fuoco con Mario Cusitore, tornato a sua volta in studio per un confronto con Ida Platano che, però, non era presente per un problema di salute sia per una segnalazione sul suo conto che, se fosse confermata, avrebbe conseguenze sulla sua permanenza nel parterre del trono over.

Armando Incarnato è fidanzato? Spunta la segnalazione su Noemi

Amedeo Venza e Deianira Marzano, su Instagram, tra le tante storie, hanno pubblicato anche un video che avrebbe come presunto protagonista proprio Armando Incarnato. Nel filmato, il cavaliere napoletano è ripreso di spalle e, con lui, ci sarebbe una ragazza che è stata indicata come la sua fidanzata.

“Lei si chiama Noemi, stanno insieme da più di un anno L’anno scorso erano sempre insieme. Questo locale si chiama Ritual ed è a Sangineto, erano insieme! Lui tempo fa pubblicò questo tiktok e se vedi beni si nota che è lui nella prima foto. Poi Armando è sempre a Cetraro, paese dove abita lei”, la segnalazione pubblicata dalla blogger.

Si tratta, tuttavia, di un’indiscrezione non confermata anche se non è la prima volta che gli esperti del gossip pubblicano segnalazioni sul cavaliere napoletano. Anche Tina Cipollari e Gianni Sperti, più volte, hanno messo in dubbio lo stato sentimentale di Armando con cui, nel corso degli anni, hanno avuto diverse discussioni accusandolo di avere una storia fuori dal programma, motivo che lo avrebbe portato sempre a chiudere le sue frequentazioni.

La nuova segnalazione su Incarnato sarà al centro della prossima registrazione di Uomini e Donne? Probabilmente, a sollevare la questione, saranno proprio Gianni e Tina che hanno aperto la nuova stagione del programma di Maria De Filippi con la ferma volontà di non concedere sconti a nessuno e di fare chiarezza su tutte le situazioni ambigue dei protagonisti del parterre.