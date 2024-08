Uomini e Donne, colpo di scena: cosa è successo durante la prima registrazione

Colpo di scena durante la prima registrazione di Uomini e Donne: il programma di Maria De Filippi regala subito sorprese.

La prima registrazione di Uomini e Donne ha regalano le prime sorprese al pubblico che non è stato deluso dalle anticipazioni che hanno svelato importanti ritorni, ma anche eventuali sviluppi su quello che potrebbe accadere nelle prossime registrazioni con protagonisti due dei personaggi più discussi degli scorsi anni.

A svelare ciò che potrebbe accadere nello studio di Uomini e donne è Lorenzo Pugnaloni che, dopo aver ufficializzato l’arrivo sul trono di Michele Longobardi, Alessio e Francesca Sorrentino, ha svelato anche la possibilità che arrivi un quarto tronista.

Durante la registrazione del 28 agosto, infatti, in studio, c’era un quarto trono che, però, non è stato occupato e sul quale nella prossima registrazione potrebbe accomodarsi una vecchia conoscenza del programma di Maria De Filippi. Inoltre, in studio, potrebbe esserci un altro, clamoroso ritorno.

Anticipazioni Uomini e Donne: tornano Riccardo Guarnieri e Ida Platano?

Secondo Lorenzo Pugnaloni, nelle prossime puntate di Uomini e Donne, dovrebbe tornare Ida Platano, già attesa nella prima registrazione a cui, però, non ha partecipato per un problema di salute. Ida, infatti, dovrebbe avere prima un confronto con Mario Cusitore che, durante l’estate, ha provato ad avere un contatto con lei e poi dovrebbe decidere se restare o meno nel programma.

Stando a quello che ipotizza Pugnaloni, non è da escludere un ritorno sul trono di Ida Platano, pronta a mettersi nuovamente in gioco per cercare l’amore. Inoltre, pare che in trasmissione potrebbe tornare anche Riccardo Guarnieri, ex fidanzato di Ida Platano e che, dopo l’addio alla trasmissione, aveva ritrovato l’amore.

Tuttavia, secondo voci di corridoio giunte allo stesso Pugnaloni, pare che Riccardo sia tornato single. Qualora la storia di Guarnieri fosse realmente finita, non è da escludere un ritorno in trasmissione. Ida e Riccardo, dunque, dopo aver vissuto una storia che ha appassionato milioni di persone e che, tra vari alti e bassi è durata a lungo, potrebbero ritrovarsi nuovamente nello studio dove si sono incontrati per la prima volta e innamorati.

I fan più romantici di Uomini e Donne sognano non solo il doppio ritorno dei due, ma anche che scoppi nuovamente l’amore dando vita ad un capitolo diverso della loro storia. Essendo in ottimi rapporti con la redazione, Riccardo deciderà davvero di tornare qualora fosse tornato single? Lo scopriremo a partire dal 9 settembre, giorno della messa in onda della prima puntata.