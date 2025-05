La famiglia Ferragni è in fermento grazie ad alcune novità che stanno facendo il giro del web, sollevando opinioni contrastanti sui social

C’è aria di cambiamenti nella famiglia Ferragni. Dopo l’annuncio informale di Chiara, attraverso i social, con cui ha fatto sapere di essersi riappropriata del suo brand – “Sono per la prima volta diventata azionista di maggioranza di Chiara Ferragni Brand.” (le sue parole)- non passa inosservata la recente notizia che invece riguarda sua sorella Valentina.

Quest’ultima infatti avrebbe cambiato totalmente il lavoro tuffandosi in un settore nuovo per lei ma molto di moda di questi tempi. Proprio la moda invece, è stata finora il suo campo professionale, seguendo le orme della sorella, e in cui ha trovato il successo come modella e influencer. Pur essendo appassionate di interior design, Valentina infatti ha collaborato con grandi marchi come Levi’s, Guess, ChicPhobia, Pepper Chocolate e Pomellato.

La piccola di casa Ferragni anni fa ha anche avviato una linea di costumi da bagno, intitolata Milano Marittima e successivamente ha fondato il Valentina Ferragni Studio. Questa volta però, gli arredamenti e i costumi non c’ entrano perchè l’imprenditrice ha decisamente voltato pagina.

Un nuovo lavoro per Valentina Ferragni

La sorella minore di Chiara Ferragni, Valentina, in queste ultime ore sta facendo molto parlare di sé perchè ha deciso di intraprendere la carriera di giornalista. Lo farà attraverso un nuovo podcast intitolato “Storie oltre le stories”, la cui prima puntata uscirà il 6 maggio 2025 su YouTube.

Una notizia che ha fatto immediatamente il giro del web e che ha acceso la curiosità su questa sua decisione. Il format sarà incentrato su interviste a personaggi noti del mondo dello spettacolo, con lo scopo di raccontare i retroscena delle loro vite e a svelare lati più autentici rispetto a quelli che solitamente si vedono sui social. Un ruolo nuovo per lei.

Secondo le anticipazioni le prime ad essere intervistate saranno Cecilia Rodriguez, Diletta Leotta e anche le sorelle Francesca e Chiara Ferragni. Insomma, Valentina, come ha dichiarato vuole “arrivare al cuore” degli intervistati. Un progetto che non appare “nuovo” perchè si inserisce nel filone già avviato da altre influencer come Giulia Salemi (con il podcast Non lo faccio per moda) e Diletta Leotta (con Mamma dilettante), e che va a confermare il trend delle celebrity che cercano nuove strade di comunicazione e visibilità.

Questa novità ha diviso il pubblico dei social: se da una parte c’è molta curiosità, soprattutto nel vedere Valentina in veste di giornalista, dall’altra è emerso molto scetticismo, da parte di chi sostiene che questo nuovo progetto possa essere un modo per risollevarsi dopo il recente declino mediatico del “brand Ferragni”. Alcuni utenti ipotizzano infatti che l’iniziativa sia anche legata a una necessità economica o di rilancio d’immagine. E’ realmente così?