Una battaglia dopo l’altra, di Paul Thomas Anderson, è stato incoronato come miglior film del 2025 durante la 98esima edizione dei premi Oscar. L’ultima lavoro di Anderson ha così superato la concorrenza rappresentata dal film I peccatori, di Ryan Coogler, che arrivava alla cerimonia con ben 16 nomination. Una battaglia dopo l’altra si è aggiudicato 6 statuette: oltre a quella per il miglior film, infatti, il film ha trionfato anche nelle categorie di miglior regia e miglior sceneggiatura non originale (Paul Thomas Anderson), miglior attore non protagonista (Sean Penn), miglior montaggio (Andy Jurgensen) e miglior casting (Cassandra Kulukundis).

Paul Thomas Anderson, considerato uno dei migliori registi della sua generazione, nonché punta di diamante del moderno cinema americano, si era avvicinato più volte alla vittoria agli Oscar. Nel 2008, per esempio, con il capolavoro Il petroliere aveva ricevuto 3 nomination nelle categorie di miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura non originale. Nel 2000, invece, il suo Magnolia aveva ricevuto una candidatura per la miglior sceneggiatura originale. Due anni prima Boogie Nights – L’altra Hollywood era stato candidato nella stessa categoria, mentre nel 2015, con Vizio di Forma, Anderson si era guadagnato una candidatura per la miglior sceneggiatura non originale. Nel 2022 il suo Licorice Pizza aveva ricevuto tre candidature agli Oscar: miglior film, miglior regia e ancora una volta miglior sceneggiatura originale.

Una battaglia dopo l’altra: cast, trama e trailer

Il film di Paul Thomas Anderson si presenta come un libero adattamento in chiave contemporanea del romanzo Vineland di Thomas Pynchon, autore dal quale il regista americano aveva tratto ispirazione anche nel 2014 per il film Vizio di forma. Una battaglia dopo l’altra segue le vicende di un gruppo di rivoluzionari americani guidati dalla personalità travolgente e ribelle di Perfidia “Beverly Hills” (Teyana Taylor). Il gruppo è costretto a riunirsi dopo diversi anni per far fronte a una nuova minaccia. Sono infatti trascorsi sedici anni da quando Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), un tempo figura carismatica e idealista del collettivo libertario French 75, ha abbandonato la lotta armata per rifugiarsi in una vita più tranquilla in compagnia della figlia Willa (Chase Infiniti), nata dalla relazione con Perfidia.

Trafitto dal senso di colpa, e annebbiato dalle dipendenze, il trasandato Bob è costretto a tornare in campo per sfidare il colonnello Steven J. Lockjaw (Sean Penn), un fanatico nazionalista e suprematista bianco, un tempo nemico giurato della French 75, ora a capo di una violenta milizia armata. Quando Willa viene rapita, Bob si mobilita per ritrovarla, aiutato da alcuni vecchi compagni di avventure politiche come Deandra (Regina Hall) e sensei Sergio St. Carlos (Benicio del Toro).

Una battaglia dopo l’altra: dove vederlo

Il film di Paul Thomas Anderson, il titolo con i maggiori riconoscimenti di questa edizione dei premi Oscar, è disponibile su HBO Max, previo abbonamento, e ancora su Sky Primafila, oppure via acquisto e noleggio su Prime Video, Apple TV e TimVision.