Uomini e Donne, anche la tronista Francesca sembra essere pronta per la sua scelta: ecco cos vedremo, i dettagli e le curiosità

Uno dei programmi che, nonostante siano passati 24 anni dalla prima messa in onda continua a fare uno share davvero incredibile è proprio il dating alla ricerca dell’amore, Uomini e Donne. Il programma condotto dalla Regina della tv, Maria De Filippi on l’aiuto dei due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti ci delizia di novità che lasciano davvero tutti senza parole: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Il programma con il tempo ha subito delle modifiche sostanziali come nel 2010 che si è scelto di provare la parte classica e quella dedicata al trono over, dove è comparsa Gemma Galgani, una vera e propria sognatrice che non ci ha ancora deliziato di un amore vero e trovato nel programma.

Circa il trono classico, invece, numerose coppie si sono conosciute negli studi e hanno approfondito la loro conoscenza anche al di fuori con la classica scelta e addirittura arrivando alle nozze, proprio come Rosa Perotta e Pietro Tartaglione, Clarissa Marchese e Fderico, Aldo e Alessia e molte altre. Tra le scelte emozionanti c’è stata anche quella di Martina con il suo Ciro avvenuta pochi giorni fa.

Uomini e Donne, anche Francesca è pronta per la scelta

Dopo Martina e Ciro che con la loro sensibilità hanno conquistato il pubblico, questa volta tocca a Francesca che pare essere davvero ad un passo dalla scelta. Il pubblico, ad esempio, a Martina ha agito positivamente, mentre chissà come reagirà alla bella Francesca.

I suoi due pretendenti sono Gianluca con cui non ha mai discusso e quindi non sa come potrebbe essere quando non è d’accordo con le sue idee, mentre con Gianmarco ha trascorso i primi mesi della loro conoscenza a litigare e ora si stanno “calmando le acque”.

Il pubblico, sempre a sostegno di quello che vede circa i problemi affrontati dalle troniste dice la sua consigliando al meglio alla bella Francesca di non sbagliare e di scegliere si con il cuore ma anche con la mente.

Nel dettaglio, proprio sui social si legge: “Franci…non sbagliare….non farti prendere dal momento! Giammarco è vero, puro.. è un bellissimo ragazzo dentro e fuori nonostante non riesca ad esternare ciò che sente…ma Gianluca x carità! Faresti un enorme sbaglio! A quello interessano solo le telecamere…non di certo tu! Ma non lo capisci???? Gianmarco Forever”.

Oppure: “Il problema è che nessuno abbia capito questa ragazza, nella sua semplicità e sensibilità merita piu’ fatti e meno parole. Si vedono piu’ discussioni (inutili) tra corteggiatori che dimostrazioni vere”.