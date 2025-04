Incidente per un volto amatissimo di Uomini e donne: lui rompe il silenzio sui social e svela come sta ai followers.

Brutto incidente per un volto amatissimo di Uomini e donne che rompe il silenzio sui social svelando come sta dopo aver trascorso un lungo periodo di convalescenza. Con un lungo messaggio condiviso su Instagram, l’ex tronista ha raccontato come ha affrontato gli ultimi mesi che non sono stati affatto facili. Costretto al riposo, ha riflettuto sulla sua vita riuscendo a superare un momento davvero complicato.

L’incidente è accaduto lo scorso febbraio quando ha raccontato tutto sui social mostrando “la sua auto danneggiata, con lamiere accartocciate e gli airbag esplosi“. Poi ha rassicurato tutto così: “Sto bene, ho solo riportato qualche trauma. Sto un po’ giù di morale, certe cose possono succedere però sarebbe meglio se non succedessero. Grazie per la vicinanza che mi avete dimostrato. Supereremo anche questa, è solo un piccolo intoppo. Ci vedremo presto”. Dall’incidente è trascorso del tempo, ma come sta oggi l’ex Uomini e Donne?

Uomini e Donne: ecco come sta l’ex tronista, il toccante sfogo

Chef molto amato, ex tronista molto apprezzato ed ex concorrente del Grande Fratello Vip che, oggi, ha capito cosa vuole della propria vita. L’ex volto del programma di Maria De Filippi che ha subito un incidente è Luca Salatino che, dopo qualche settimana di convalescenza, è tornato a raccontarsi sui social. Con un lungo sfogo, ha ammesso di aver attraversato un periodo complicato e di aver cominciato a risalire dopo aver rivolto a se stesso una domanda.

“Per la prima volta mi sono ascoltato davvero… E’ stato un lento risveglio. Un cambiamento interiore che ha iniziato a farsi spazio…” Comincia così il lungo discorso di Luca che svela di aver capito, dopo tanto tempo, che stava vivendo “per dovere, non per scelta. Sorridendo fuori ma combattendo dentro….”.

Lo chef apre il proprio cuore e si racconta senza filtri ai fan che lo seguono da anni e che l’hanno sempre apprezzato per la genuinità e la profondità dei suoi discorsi. “Oggi ho degli obiettivi. Una direzione. Ma soprattutto, ho me. E non mi lascio più indietro…”, dice ancora Luca che, ad oggi, è ancora single.

Affrontare la fine della storia con Soraia Allam Ceruti, scelta al termine del suo percorso come tronista di Uomini e Donne, non è stato facile per Luca che, oggi, superate le conseguenze fisiche dell’incidente, sicuro di ciò che vuole dalla vita, potrebbe essere pronto anche a riaprire il cuore all’amore.