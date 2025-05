Gianmarco Steri è arrivato alla fine del suo percorso di Uomini e Donne facendo la sua scelta, durante la registrazione di domenica 11 maggio

Con la scelta del calciatore romano, entrato come corteggiatore e diventato in corso d’opera tronista , si può dire che, anche se non ancora concretamente, quest’edizione di Uomini e Donne sia giunta a termine. Gianmarco Steri, come annunciano le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, ha deciso chi sarà la donna, tra le sue due corteggiatrici, Cristina e Nadia, che vivrà con lui una storia d’amore fuori dal programma.

La notizia però diffusa in queste ultime ore avrebbe deluso le aspettative, perchè gran parte del pubblico si aspettava un epilogo molto diverso stando alle puntate viste finora e ancora in corso. In attesa di vedere la messa in onda del momento speciale, che dovrebbe avvenire il 26 maggio, scopriamo qualche spoiler interessante.

Dopo mesi di partecipazione come tronista, Gianmarco ha deciso di concludere il suo percorso scegliendo Cristina Ferrara e non Nadia Di Diodato.

Una scelta accolta con freddezza

Gianmarco Steri si è rivelato una vera sorpresa e non poteva che concludere la sua esperienza con Uomini e Donne, con una scelta a grandi linee, inaspettata. Entrato nel dating show di Maria De Filippi come corteggiatore di Martina De Ioannon, che non lo sceglie, sale poco dopo sul trono, con un successo esorbitante.

Per lui infatti si sono fatte avanti ben 8000 corteggiatrici, un record assoluto all’interno del programma di Canale 5. Eppure, il giovane sembra non aver soddisfatto le speranze romantiche dei telespettatori. Fin dall’inizio.

Dopo una prima frase con Francesca, apparentemente coinvolgente, tant’è vero che sembrava lei l’eletta, la elimina.. anche se indirettamente. Nonostante sia stata la giovane palermitana a tirarsi indietro, le sue parole pronunciate nel format Casa Lollo di Lorenzo Pugnaloni parlano chiare: “Non mi sono presentata perché avevo detto già il mio, quindi mi aspettavo che lui volesse parlarmi in un’esterna. Nel momento in cui non c’è stata l’esterna, io ho comunque un po’ di amor proprio. Lui ha solo chiesto alla redazione se io potessi andare in puntata, quindi lui magari voleva un confronto lì. Ma io sono di Palermo, secondo lui dovevo andare a Roma per sentirmi dire ‘ti avrei eliminata lo stesso’?”

Successivamente il tronista è sembrato particolarmente legato a Nadia. Nella puntata del 13 maggio ballano sulle note de “Il regalo più grande” di Tiziano Ferro e l’emozione è così forte che sembra che il dado sia ormai tratto. E invece così non è stato Durante la scelta, Gianmarco ha letto una lettera commovente, in cui ha ringraziato Maria De Filippi per l’opportunità e il sostegno ricevuto. Nadia non l’ha presa affatto bene, mentre Cristina, visibilmente emozionata, ha accettato la scelta e i due si sono baciati in studio.“La vede una ragazza sensibile e questo l’ha colpita molto. Era tanto combattuto“, scrive l’esperto di gossip.

Il percorso tra Gianmarco e Cristina non è stato semplice: lei, più volte, ha espresso dubbi sull’interesse del tronista verso altre corteggiatrici ed è anche finita a sua volta al centro di alcune segnalazioni che insinuavano un possibile accordo tra i due. “Tutto programmato… doveva essere il trono più bello ed invece è risultato il più costruito” si legge sui social. Oppure: “Ha scelto in base agli ormoni”. Insomma, la scelta di Gianmarco scontenta tutti.