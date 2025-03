Nelle prossime puntate di Uomini e Donne non mancheranno le tensioni al centro dello studio: lacrime e disperazione.

Il dating show di Maria De Filippi continua a catalizzare l’attenzione del pubblico e, secondo le anticipazioni, nelle prossime puntate a far battere forte il cuore sarà il Trono Classico di Gianmarco Steri.

Il calciatore romano , ex corteggiatore di Martina De Ioannon che ha preferito Ciro Solimeno a lui, attualmente sul trono e molto apprezzato dal pubblico, sarà il protagonista di un momento particolare in cui apparirà visibilmente infuriato con una delle sue corteggiatrici.

Gianmarco, infatti, in queste puntate sta approfondendo la conoscenza con Nadia Di Diodato, Cristina Ferrara e Francesca Polizzi. Proprio quest’ultima, considerata fino a qualche tempo fa una delle sue preferite, starebbe subendo un cambio di atteggiamento da parte del tronista, dopo il loro bacio appassionato che ha mandato in tilt i fan. Ma non è Francesca la protagonista delle anticipazioni di Uomini e Donne. Scopriamo di più.

Cacciata dallo studio? Cosa è successo a Uomini e Donne

Lo scorso weekend si è registrata una nuova puntata del programma e, immancabilmente, sono giunte le anticipazioni che si rivelano molto succulente per quanto riguarda il Trono Classico.

Il focus principale è sul tronista Gianmarco Steri, che ha avuto un duro scontro con la corteggiatrice Cristina Ferrara. Quest’ultima non si è presentata all’esterna organizzata da lui, ma è poi apparsa in studio, giustificandosi e dicendo di non averlo fatto per orgoglio, perché si sentiva ferita dai suoi comportamenti precedenti.

Una mossa che non è stata affatto ben accolta dal tronista, il quale non ha perso tempo a dimostrarglielo. Gianmarco, infatti, infuriato, l’ha accusata di volerlo manipolare e l’ha invitata ad andarsene: un gesto che ha fatto calare il gelo nello studio e che inevitabilmente ha colpito la protagonista. Cristina è uscita in lacrime, mentre il tronista ha ballato con un’altra corteggiatrice, Francesca Polizzi.

La giovane siciliana, recentemente, ha avuto un confronto al centro dello studio con Gianmarco, mostrandosi molto arrabbiata ma anche emozionata. Francesca lo ha accusato di non averla portata in esterna perché probabilmente non avrebbe avuto il coraggio di dirle che il bacio per lui non è stato abbastanza. Alla fine, se Gianmarco ha scelto lei per il ballo dopo il litigio con Cristina, cosa vorrà dire?

Per quanto riguarda Tina Cipollari, la sua conoscenza con Cosimo Dadorante procede bene: i due stanno pianificando un viaggio a Madrid, dopo che lui aveva già organizzato una romantica fuga a Parigi. Il Trono Over non è stato trattato in questa registrazione, ma si attendono nuovi aggiornamenti.