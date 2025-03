Uomini e Donne è il dating show più amato dagli italiani. Svelata la verità sui guadagni dei partecipanti, arriva la confessione.

Uomini e Donne è senza ombra di dubbio uno dei programmi più seguiti e discussi della televisione italiana. Il dating show di Maria De Filippi tiene incollati milioni di telespettatori da oltre vent’anni, offrendo storie d’amore, litigi, colpi di scena e inaspettati ritorni di fiamma.

La formula del programma, che divide il parterre tra il Trono Over e il Trono Classico, ha reso il format ancora più avvincente e adatto a tutte le generazioni. Il segreto del successo di Uomini e Donne sta proprio nei suoi protagonisti: dame e cavalieri del Trono Over, che portano avanti corteggiamenti maturi e spesso molto accesi.

Quanto si guadagna ad Uomini e Donne

Anche i giovani tronisti del Trono Classico, che con le loro esterne e le scelte finali fanno sognare il pubblico più giovane. Nel corso degli anni, molte storie nate nello studio di Canale 5 hanno avuto un lieto fine, altre invece si sono concluse con rotture clamorose, tradimenti e frecciatine social.

Basti pensare a volti storici come Gemma Galgani, che continua a cercare l’amore tra mille difficoltà e discussioni con Tina Cipollari, o a Ida Platano, che dopo il suo percorso nel programma è riuscita a trovare l’amore ma ha dovuto affrontare anche delusioni cocenti. Il pubblico si appassiona, si schiera, prende le difese dei propri beniamini e spesso si accende sui social con commenti e teorie su cosa succederà nelle puntate future.

Ma c’è una domanda che in tanti si fanno da anni: i partecipanti di Uomini e Donne vengono pagati? Su questo argomento si sono rincorse voci e indiscrezioni per lungo tempo. C’è chi sostiene che dame e cavalieri percepiscano un compenso per ogni puntata a cui partecipano, mentre altri sono convinti che la redazione non preveda alcun tipo di retribuzione.

A fare chiarezza su questa questione è stata Elga Profili, ex dama del Trono Over e volto noto delle passate edizioni del programma. In un’intervista, Elga ha rivelato che nessuno dei protagonisti percepisce un cachet per la partecipazione al daytime. Insomma, chi sceglie di prendere parte a Uomini e Donne lo fa esclusivamente per cercare l’amore e non per ottenere guadagni. Certo, la popolarità derivata dal programma può portare nuove opportunità lavorative, come sponsorizzazioni e collaborazioni sui social, ma di per sé non esiste un vero e proprio stipendio per chi decide di sedersi nel parterre.

Questa rivelazione ha messo fine a molte speculazioni e ha confermato che Uomini e Donne resta un programma autentico, dove le emozioni e le dinamiche sentimentali sono il vero motore di tutto. E proprio questa spontaneità è ciò che, anno dopo anno, continua a conquistare il pubblico.