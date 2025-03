Pinuccia, volto noto del dating show di Maria De Filippi appare sui social con un look nuovo. Diversa da com’era in TV

Uomini e Donne nel corso dei suoi oltre 20 anni di trasmissione ha regalato al pubblico volti diventati noti e personaggi che hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Soprattutto con il Trono Over, attraverso il quale il programma si è trasformato in un dating show non solo per giovani ventenni ma anche per nonnini e nonnine in cerca di una compagnia.

E proprio i noti parterre negli ultimi anni ha sfornato personalità originali di ogni età: dalla quarantenne Ida Platano diventata celebre per le sue vicissitudini d’amore e turbolente a Gemma Galgani, dama ultrasettantenne che da oltre dieci anni sogna il principe azzurro.

Tra i nomi più celebri spicca anche quello di Pinuccia l’ energica signora di Vigevano (ex) amica del cuore del novantenne Alessandro con il quale per un po’ di tempo hanno tenuto banco negli episodi del programma di Canale 5.

Pinuccia elegantissima sui social

Pinuccia della Giovanna è una graziosa signora di 80 anni con un’energia da fare invidia alle ragazze più giovani. Pinuccia è approdata nel dating show di Maria De Filippi dietro il suggerimento dei figli, ma la sua esperienza è stata anche a tratti burrascosa, a causa dei suoi sentimenti non totalmente corrisposti dal cavaliere Alessandro Rausa.

Tra Alessandro e Pinuccia c’è stata una frequentazione, ma solo in maniera amichevole e quando il cavaliere ha deciso di chiudere anche questo rapporto, perché a suo dire diventato “ingestibile” per l’eccessiva gelosia di lei, la dama ha deciso di abbandonare il suo percorso all’interno dello show.

Pinuccia è stata spesso al centro di discussioni, soprattutto per gli attacchi di Tina Cipollari che poco gradiva il suo modo di porsi nei confronti dell’anziano. Tuttavia Pinuccia una volta allontanatasi dalle telecamere non si è data per vinta ma si è ricostruita un’immagine ben diversa da quella a cui il pubblico era abituato a vedere.

L’ottantenne di Vigevano infatti in quest’ultimo periodo si è dedicata alla musica, diventando una cantante tanto è vero che si è anche esibita poco tempo fa nello studio di Canale 5 davanti l’ammirazione misto sbigottimento di tutti i presenti. “C’è una cantante che è venuta a cantarti la sua nuova canzone”, l’ha presentata così Maria De Filippi rivolgendosi a Tina Cipollari. “Sarà una delle mie preferite, sarà in tutte le hit parade”, ha risposto l’opinionista. Pinuccia che ha 83 anni è anche molto attiva sui social ed è qui che è spuntata una sua foto diventata virale per il suo look. L’ex dama appare con un outfit da vera star, costituito da un lungo vestito con stampe, scollatura a V e cinturone in vita. “Un bacio da Pinuccia. Grazie per tutti i messaggi che mi mandate.” E’ la didascalia che accompagna la foto che ha ricevuto una valanga di like.