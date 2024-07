Venduto all’asta per 175mila dollari il bikini dorato della principessa Leila di Star Wars

Il leggendario bikini dorato indossato da Carrie Fisher nel ruolo della Principessa Leila in Star Wars: Il Ritorno dello Jedi è stato recentemente venduto all’asta per la cifra di 175.000 dollari. La vendita, riportata dal Guardian, ha suscitato grande entusiasmo tra i fan di Star Wars e i collezionisti di memorabilia cinematografica. Questo costume iconico, apparso nel film del 1983, è composto da sette pezzi: un bikini con reggiseno e slip rivestiti di piastre di metallo dorato, anelli per i fianchi, un bracciale e un braccialetto.

L’importanza del costume e del design

Il costume, disegnato da Richard Miller, scultore capo della Industrial Light & Magic (ILM), la società di effetti visivi fondata da George Lucas, ha conquistato fama internazionale grazie alla sua apparizione in una delle scene più memorabili della saga. Il bikini dorato è diventato un simbolo della cultura pop e un pezzo chiave della collezione di qualsiasi fan di Star Wars. Il design di Miller è stato essenziale nel rendere questo costume così riconoscibile e celebrato.

Altri oggetti da collezione all’asta

Oltre al bikini, l’asta ha visto la vendita di un aereo in miniatura dello Y-Wing Starfighter, utilizzato nel primo film di Star Wars, Una Nuova Speranza. Venduto per 1,55 milioni di dollari, questo modello è uno dei soli due esemplari creati per la produzione. Progettato dall’artista Colin Cantwell, lo Y-Wing è stato fondamentale nella battaglia contro la Morte Nera nel film. Cantwell fu incaricato da Lucas di progettare astronavi con “forme distinte”, per garantire che il pubblico potesse facilmente distinguere tra le navette “buone” e “cattive”.