Verissimo, i nomi dei primi ospiti: chi ci sarà

Verissimo torna in onda nel weekend del 6 e 7 settembre: ecco i primi ospiti scelti da Silvia Toffanin per il suo show.

Il countdown per il ritorno in tv di Verissimo è ufficialmente partito: settembre, infatti, segna la ripresa di tutti i programmi Mediaset più attesi tra cui c’è sicuramente quello condotto da Silvia Toffanin che, anche quest’anno, è stata scelta per occupare la domenica pomeriggio al termine della puntata di Amici. Verissimo tornerà ufficialmente in onda sabato 7 e domenica 8 settembre con tante e nuove interviste con cui Silvia Toffanin è pronta a regalare una nuova immagine dei suoi ospiti.

Come accaduto nelle precedenti stagioni, in ogni puntata, nel salotto di Verissimo sono davvero tanti i personaggi del mondo della televisione, del cinema e della musica che si raccontano senza filtri, ma quali sono gli ospiti delle prime puntate della nuova stagione?

Anticipazioni Verissimo: i nomi degli ospiti delle prime puntate

“Save the date. La nostra Silvia Toffanin vi aspetta con la nuova stagione di Verissimo da sabato 7 e domenica 8 settembre su Canale 5”: è questo l’annuncio della pagina Instagram del programma che, però, non svela ancora i nomi degli ospiti. Tuttavia, sul web, stanno trapelando i primi spoiler sugli ospiti delle nuove puntate di Verissimo e i nomi stanno già scatenando diverse reazioni sul web.

Silvia Toffanin, infatti, continua a percorrere la strada delle precedenti edizioni ospitando gli attori delle soap opera turche di canale 5. In queste prime puntate, così, arriveranno i protagonisti di Endless Love di cui le anticipazioni parlano di un drammatico segreto ovvero Neslihan Atagul (Nihan Endless Love), Ibrahim Celikkol (Mehdi My home my destiny 2) e Murat Unalmis (Gulcemal La rosa della vendetta).

In studio, inoltre, sono attesi anche Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli per presentare la nuova edizione del Grande Fratello ma anche le coppie che, durante i mesi estivi, hanno coronato il loro amore con il matrimonio vale a dire Simona Ventura e Giovanni Terzi ma anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e, infine, Diletta Leotta e Loris Karius che sono diventati marito e moglie a dieci mesi dalla nascita della figlia Arya.

Resta un punto interrogativo, invece, sull’intervista di Ilary Blasi che, fuori dai programmi Mediaset, almeno fino al prossimo luglio quando dovrebbe tornare a condurre Battiti Live: secondo voci di corridoio, l’amicizia tra la Blasi e la Toffanin si sarebbe raffreddata e un’eventuale intervista potrebbe smentire tutto.