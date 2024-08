Endless Love anticipazioni turche: viene fuori un segreto drammatico che cambierà il corso delle cose

Colpi di scena e un segreto drammatico cambieranno tutto nella soap opera turca del momento: ecco le anticipazioni di Endless Love.

Endless Love non sta facendo rimpiangere la fine di Terra amara incollando, ogni giorno, milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. La nuova soap opera turca di canale 5 appassiona tutti per l’intensità della trama che regala momenti struggenti, emozionanti, ma anche tanti colpi di scena che non mancheranno neanche nelle puntate della seconda stagione, che arriverà in Italia prossimamente.

La prima stagione di Endless Love sta per giungere al termine, ma subito dopo, Canale 5 trasmetterà la seconda stagione durante la quale verrà a galla un segreto drammatico che cambierà il corso della storia e renderà fragilissimi alcuni protagonisti. Se, attualmente, a tenere tutti con il fiato sospeso è il destino di Asu che, dopo essere stata lasciata da Kemal, tenterà il suicidio.

Anticipazioni turche Endless Love: Leyla muore?

In futuro, sarà la scoperta di un segreto a sconvolgere tutti. Come svelano le anticipazioni turche di Endless Love, infatti, tutto cambierà nelle nuove puntate. Secondo quanto filtra dal Paese natale di questo prodotto seriale, tra Leyla e Galip ci sarà una guerra senza esclusioni di colpi che porterà il padre di Emir ad ordinare l’uccisione della donna dopo che quest’ultima scoprirà un segreto scottante sul Kozcioglu.

Tutto inzierà quando la Leyla noterà il malessere di alcuni bambini che, ogni giorno, percorrono lo stesso sentiero. Si tratta di un luogo particolarmente arido in cui non cresce nulla. Tuttavia, la donna, si rende conto che quei bambini appaiono sempre stanchi e apatici. Decide così di indagare scoprendo una verità scioccante: anni prima, sotto quel terreno, il padre di Emir aveva fatto seppellire grosse quantità di rifiuti radioattivi.

Furiosa e scioccata, la donna decide di non fermarsi e di preparare un dossier per denunciare il criminale che, dopo aver scoperto il piano, non sapendo come nascondere la verità per evitare processi e condanne, deciderà di eliminare il problema alla fonte ordinando il suo omicidio. Ordine che il cecchino eseguirà senza batter ciglio colpendola con un proiettile in pieno petto.

In fin di vita, Leyla sarà trasportata in ospedale e operata d’urgenza ma le sue condizioni preocuperanno tutti. La ragazza, infatti, lotterà tra la vita e la morte tenendo con il fiato sospeso i suoi affetti. Un colpo di scena agghiacciante che, tuttavia, il pubblico italiano vedrà solo tra qualche mese.