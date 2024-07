Veronica Peparini, le figlie neonate sono la fotocopia di papà Andreas: la foto insieme

Le figlie di Veronica Peparini, le piccole Ginevra e Penelope, sono identiche a papà Andreas Muller: la somiglianza è incredibile.

Dopo essere diventata mamma alcuni anni fa con la nascita dei figli Daniele e Olivia, frutto del suo amore con il ballerino e insegante di danza Fabrizio Prolli, Veronica Peparini ha vissuto nuovamente le gioie della maternità pochi mesi fa con la nascita di Ginevra e Penelope avute con Andreas Muller, il suo attuale compagno.

La gravidanza gemellare di Veronica Peparini non è stata semplice. Dopo aver annunciato di essere incinta, infatti, la Peparini ha avuto qualche piccolo problema dovuto ad una “gravidanza gemellare monocoriale biamniotica”, ma fortunatamente, tutto è andato per il meglio e lo scorso marzo, Ginevra e Penelope, per la gioia di mamma e papà sono venute al mondo.

L’arrivo in famiglia delle gemelle, accolte con entusiasmo dai fratelli maggiori Daniele e Olivia, ha cambiato per sempre la vita di Veronica e Andreas che si stanno godendo un’estate magica condividendo diversi scatti insieme tra cui anche quelli delle gemelle che, crescendo, diventano sempre più simili a papà Andreas.

Veronica Peparini e Andreas Muller con le figlie Ginevra e Penelope: identiche al papà

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno desiderato tantissimo le figlie Ginevra e Penelope a cui dedicano tutto il tempo libero godendo insieme di ogni istante. Nonostante le notti insonni e i vari impegni, la bellezza delle giornate trascorse in famiglia supera qualsiasi fatica come documentano le tante foto postate dalla coppia sui social.

Foto dalle quali traspare il grande amore che unisce la coreografa e il ballerino, ma anche la bellezza di Ginevra e Penelope e, soprattutto, l’assurda somiglianza con il papà.

Difficile, infatti, non notare gli stessi lineamenti del viso e lo stesso sguardo come sottolineano gli utenti commentando i vari contenuti social. “Che carine, assomigliano tanto al papà”, scrive una signora. “Le fotocopie di Andreas, bellissime“, aggiunge un’altra. E ancora: “Bellissime, assomigliano sempre di più ad Andreas”.

C’è, tuttavia, anche chi nota una discreta somiglianza con mamma Veronica Peparini che, tra un impegno e un altro, è riuscita anche a tornare in palestra smaltendo tutti i kg presi in gravidanza al punto da sfoggiare il fisico in perfetta forma che aveva prima di restare incinta.

Quattro volte mamma, dunque, l’ex insegnante di Amici, ha una vita piena e ricca d’amore che dona e riceve dai quattro figli, legatissimi tra loro pur avendo due papà diversi.