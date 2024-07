Veronica Peparini mostra il fisico dopo il parto. Pioggia di commenti: “Non sei umana”

Veronica Peparini mostra il fisico dopo il parto sfoggiando una forma strepitosa e la foto scatena i commenti del web: ecco perché.

Veronica Peparini non smette di stupire e quattro mesi dopo il parto torna a sfoggiare il fisico lasciando tutti senza fiato per il ritorno ad una forma assolutamente strepitosa in così poco tempo. Veronica Peparini, già mamma di Daniele e Olivia, nati dal lungo matrimonio con il coreografo e insegnante Fabrizio Prolli, lo scorso 18 marzo è diventata nuovamente mamma mettendo al mondo le gemelle Penelope e Ginevra, frutto del suo amore con Andreas Muller, incontrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

All’epoca, lei era insegnante e lui allievo e, nonostante la differenza d’età (53 anni lei, 28 lui, ndr), il sentimento è stato più forte di tutto e tutti e, insieme, superate le difficoltà, sono riusciti a restare uniti costruendo quella che, oggi, è una splendida famiglia e che con le piccole Ginevra e Penelope è assolutamente completa. Con la gravidanza. Veronica Peparini ha visto il proprio corpo trasformarsi e per diversi mesi ha dovuto rinunciare anche alla danza. Tuttavia, i tanti anni di duro allenamento le hanno permesso di tornare immediatamente in forma come si può vedere dalla foto pubblicata su Instagram che è diventata immediatamente virale.

Veronica Peparini: fisico mozzafiato dopo il parto gemellare

Fisico asciutto e snello, ventre piatto e gambe snelle e toniche: Veronica Peparini si mostra così in una foto pubblicata su Instagram in cui indossa un semplice costume nero che fascia perfettamente le sue forme evidenziando ancora meglio la ritrovata forma fisica. I chili messi su durante la gravidanza sono ormai un lontano ricordo e, quattro mesi dopo il parto gemellare, la coreografa sfoggia il fisico che aveva prima della gravidanza. Merito di una genetica invidiabile, ma anche di dure sessioni di allenamento in palestra e in sala danza dove la Peparini è tornata recentemente per ricominciare ad insegnare.

Superata la prima e delicata fase post parto, la Peparini è tornata infatti anche in palestra documentando i suoi allenamenti con foto e video condivisi sui social e che, puntualmente, vengono commentati dai followers che, sotto il post dedicato al fisico prima e dopo il parto, sottolineano non solo la bellezza, ma anche la fortuna di avere un corpo in perfetta forma dopo quattro figli.

“Sei un’aliena”, scrive qualcuno. “Esempio meraviglioso per tutte noi“, aggiunge una signora. E di fronte a tanti complimenti, la coreografa spiega quanto sia importante per una donna stare bene con il proprio corpo. “Io mi impegno oltre ad essere una buona mamma anche a mantenere una forma fisica che mi faccia sentire bene con me stessa e come Donna ho sempre amato lo sport, e questo vale a tutte le età e per tutte le mamme e non mamme!“, scrive.