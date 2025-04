Pasquale Romano è il Dottore di Affari Tuoi, star del preserale di Rai Uno insieme a Stefano De Martino: ecco chi è la moglie del Dottore.

La stagione in corso di Affari Tuoi si conferma un successo: la conduzione di Stefano De Martino si è rivelata vincente e non ha fatto rimpiangere quella di Amadeus, che ha scelto di lasciare la rete di stato per approdare a Nove. L’ex allievo di Amici ha saputo dare al preserale del primo canale un volto nuovo e più vivace e sin dalle prime puntate è entrato in sintonia con i pacchisti di turno e con il Dottore. Quest’ultimo considerato l’altra faccia di Affari Tuoi.

E se De Martino ha portato una ventata di novità del daytime, il Dottore è un punto fermo. L’alter ego del giovane conduttore di Affari Tuoi ha il volto di Pasquale Romano, storico autore tv, con una laurea in filosofia e un’ambizione non realizzata nel mondo accademico. Romano milita dietro le quinte della tv da diversi anni, ha lavorato per programmi come Strano Amore e Sarà vero? è poi approdato al gioco dei pacchi di cui ha vissuto ogni cambiamento.

Si è infatti approcciato con i diversi conduttori del programma e con loro ha creato dei feeling speciali, necessari per dare al format equilibrio. Raramente Romano è apparso in video, ha un profilo Instagram non troppo ricco di immagini e della sua vita privata si conoscono pochi dettagli. Diverse le foto con i volti tv e con la sua famiglia. Il 58enne è infatti sposato e ha due figli: Bianca e Luca. Non ci sono ulteriori dettagli sulla moglie con cui è legato da diversi anni.

Affari Tuoi, tutto sulla moglie del Dottore

Pasquale Romano è sposato dal 2013 con Greta Lomaglio, i due si sono detti si nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma. Il loro legame dura da diversi anni. Greta ha 26 in meno del Dottore, ma la differenza d’età non è mai stata un problema fra loro. Inoltre è una donna molto bella.

Non ci sono altre informazioni sulla vita privata del volto di Affari Tuoi che nonostante la popolarità ci tiene a tenere lontano dai riflettori il suo quotidiano famigliare. Impegnato quotidianamente con il daytime Romano appena ne ha l’occasione si gode il tempo libero con i figli e la moglie.

Tra i suoi sogni nel cassetto quello di fare una vacanza di 6 mesi con la famiglia a Stromboli: “Sei mesi di vacanze a Stromboli con la famiglia…” ha dichiarato in una recente intervista.