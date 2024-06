Elezioni in Francia, ultimo sondaggio, Marine Le Pen, decolla

Elezioni in Francia, ultimo sondaggio, Marine Le Pen (nella foto con Giorgia Meloni) decolla – Blitzquotidiano.it

Elezioni in Francia, si vota domenica 30 giugno e domenica 7 luglio. Secondo un ultimo sondaggio, riferito dal settimanale Le Point, il Ressemblement Nationale, RN, di Marine Le Pen, “decolla, la partecipazione cresce”. Questi sono gli ultimi risultati dell’indagine Cluster17 per “Le Point”, esposti da Paul Chambellant.

Secondo l’ultimo sondaggio Cluster17 per «Le Point», Marine Le Pen si distanzia sempre più dalle altre liste “attirando il 34,5% degli intervistati”.

Elezioni in Francia, Marine Le Pen prende il volo

Il Nuovo Fronte Popolare (NFP) è rimasto fermo al 30% delle intenzioni di voto, mentre il partito presidenziale è salito al 19,5% delle intenzioni di voto. Ma la RN si allontana sempre più dalle altre liste attirando il 34,5% delle intenzioni di voto. intervistati, con la sua alleanza con LR in un centinaio di collegi elettorali.

Le liste “diversa sinistra”, “diversa destra” e “diverso centro”, così come gli “altri” candidati o quelli sostenuti da “Riconquista!», sono in caduta libera, accreditati oggi con il 7% dei voti contro l’11% del nostro precedente sondaggio.

Nella proiezione dei seggi, le stime sono cambiate di poco: la RN otterrebbe tra 210 e 250 deputati (cosa non è affatto impossibile ma dovrebbe vincere in tutti i duelli e triangolari incerti, e viceversa per la PFN), su 577, il PFN ne recupererebbe tra 180 e 230, e la maggioranza presidenziale rinnoverebbe da 65 a 100 deputati, contro i 25-40 della LR. .

La polarizzazione del voto è osservabile anche tra gli elettori degli Ecologisti e del PS, che dichiarano di voler votare rispettivamente per l’alleanza di sinistra all’85% (rispetto al 79% della scorsa settimana) e al 65% (rispetto al 63%). Allo stesso modo, gli elettori LR optano in massa per i candidati LR-RN o RN, favorendo Renaissance solo nel 16% dei casi (rispetto al 25%).

Il campo presidenziale, però, riesce a far bene approfittando del calo delle liste “varie centro” e “varie sinistre”, e del forte aumento della partecipazione, che ha raggiunto il 64,5%. La partecipazione è aumentata di 4 punti in pochi giorni e forse continuerà ad aumentare, avvicinandosi al livello delle elezioni legislative del 1997, che seguirono lo scioglimento di Jacques Chirac e precedettero l’avvento al potere della sinistra plurale.» All’epoca, il 67,92% dei francesi iscritti alle liste elettorali si era recato alle urne per il primo turno.

Questo aumento della partecipazione è guidato principalmente dagli elettori che si dichiarano “molto di sinistra”, il 71% dei quali – più di 18 punti in più rispetto a una settimana fa – afferma di essere sicuro di votare.

Queste elezioni legislative, nonostante un leggero aumento della maggioranza, stanno diventando un referendum a favore o contro Emmanuel Macron? si chiede Paul Chambellant.

Un referendum su Macron

Secondo gli elettori sì: il 60% di loro identifica queste elezioni con un “referendum contro le politiche di Emmanuel Macron”, mentre il 32% le vede come un “referendum contro l’avvento al potere del Raggruppamento Nazionale”. Un duello che sembra eclissare completamente il PFN, mentre solo l’8% degli intervistati ritiene che queste elezioni siano un “referendum contro Jean-Luc Mélenchon e la sinistra”.

“Per gli elettori di sinistra è un referendum o contro Macron o contro Bardella, e per gli elettori di RN è soprattutto un referendum contro Macron”.

Quindi il PFN non è centrale.» L’alleanza di sinistra soffre di una mancanza di credibilità agli occhi degli elettori, che non la immaginano vincere le elezioni la sera del 7 luglio. “Per l’elettore medio, Emmanuel Macron è al potere e la RN vincerà”,

In caso di duello tra RN e PFN al secondo turno, “i riporti di voti si svilupperanno piuttosto favorevolmente per RN. […] L’NFP ha visto i suoi rendiconti elettorali peggiorare nelle ultime due settimane, una dinamica piuttosto preoccupante per i candidati”.