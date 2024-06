Francia, i primi risultati del primo turno delle Elezioni politiche confermano i sondaggi. Marine Le Pen ha portato a compimento il processo avviato dal padre jean-Marie 52 anni fa.

Dagli exit poll questi sono i primi risultati come riferiti su Le Monde da Mariama Darame.

Il RN DI MARINE LE PEN è AL 34% DEI VOTI

Il RN è davanti al Nuovo Fronte Popolare, il campo Macron è terzo: lezioni dal primo turno delle elezioni legislative

Secondo le prime stime dell’istituto Ipsos Talan per France Télévisions, Radio France, France 24-RFI e LCP-National, il Raggruppamento Nazionale e i suoi alleati hanno ottenuto il 34% dei voti, il Nuovo Fronte Popolare il 28,1% e la coalizione presidenziale il 20,3%. Assemblea.

Venti giorni di campagna elettorale non saranno bastati per invertire la tendenza elettorale osservata durante le elezioni europee del 9 giugno. Le elezioni legislative anticipate, indette a sorpresa da Emmanuel Macron per il 30 giugno e il 7 luglio, hanno avuto come effetto principale quello di consolidare la posizione dei tre blocchi che dominano la scena politica nazionale e la futura Assemblea Nazionale: il Raggruppamento Nazionale (RN) e i suoi alleati di destra, l’unione della sinistra sotto la bandiera del Nuovo Fronte Popolare (NFP), e la coalizione presidenziale guidata da Renaissance, con MoDem e Horizons.

Per la prima volta in Francia, sotto la Quinta Repubblica, l’estrema destra è arrivata prima al primo turno delle elezioni legislative. Il partito presieduto da Jordan Bardella, candidato RN per Matignon in caso di vittoria, ottiene il 34% dei voti, secondo le prime stime dell’istituto Ipsos Talan per France Télévisions, Radio France, France 24-RFI e LCP-Assemblea Nazionale .

TUTTI ASPETTANO I BALLOTTAGGI

Ancora difficile dire se il movimento guidato da Marine Le Pen e dal giovane Jordan Bardella, candidato al ruolo di primo ministro, riuscirà ad ottenere la maggioranza assoluta dei seggi. In un sistema elettorale a due turni con 577 circoscrizioni è molto difficile fare previsioni. Alcuni sondaggi lasciano aperta questa possibilità, altri meno. Le cose cominceranno a chiarirsi dopo il primo turno e le consegne di voto per i ballottaggi. Senza una maggioranza assoulta, si aprirà una fase inedita nella storia politica dell Quinta Repubblica, poiché nessuno schieramento sarà in grado di formare un governo stabile.

Qui sotto le prime stime di percentuali di voto come riportate da LeMonde.

RN (dont LR-RN)

33,50 %

Nouveau Front populaire 28,10 %

Ensemble 20,70 %

Les Républicains 10,00 %

Divers 2,10 %

Gauche 1,80 %

Centre 1,60 %

Extrême gauche 1,20 %

Reconquête 0,70 %