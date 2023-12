Orban ha vinto eppure l’ingresso della Ucraina in Europa si avvicina: come stanno le cose al di là dei toni trionfalistici dei giornali

Orban ha vinto, l’ingresso della Ucraina in Europa si avvicina: cerchiamo di capire come stanno le cose al di là dei toni trionfalistici e apocalittici dei giornali italiani.

Orban ha parlato in tv, raccontando agli ungheresi come avesse posto il veto agli aiuti finanziari all’Ucraina e avrebbe potuto bloccarne il percorso verso l’adesione all’UE in qualsiasi momento, anche se aveva lasciato che altri leader concedessero i colloqui di adesione di Kiev, coltivando la sua immagine di guerriero solitario per cmpiacere i suoi elettori.

Ma il suo isolamento nel blocco dei 27 membri non è mai stato così sorprendente come il momento in cui giovedì altri leader sono andati avanti senza di lui, proponendogli di lasciare l’aula mentre si prendeva la decisione sull’adesione all’Unione dell’Ucraina, scrivono Krisztina Than e Andrew.

La rapida svolta, che è stata vista come una spinta decisiva per Kiev da parte dei suoi alleati occidentali nella lotta contro l’invasione russa e che ore prima era sembrata bloccata dalle obiezioni del leader ungherese, ha anche mostrato i limiti del potere di Orban di piegare le decisioni dell’UE a suo favore. Tuttavia, il leader nazionalista può ancora rinviare le future decisioni dell’UE sul percorso di adesione dell’Ucraina, sulle questioni di bilancio e su un nuovo ciclo di negoziati sugli aiuti a lungo termine all’Ucraina il prossimo anno.

Intervenendo alla radio statale, Orban non ha lasciato dubbi sul fatto che utilizzerà il suo potere di veto se necessario, affermando che l’adesione dell’Ucraina all’UE sarà un “processo molto lungo” e che ci saranno circa 75 occasioni in cui Budapest potrà fermarlo se lo desidera. .

“Ho chiarito che gli ungheresi non pagheranno le conseguenze finanziarie di questa decisione… Se necessario, l’Ungheria tirerà il freno a mano”, ha detto Orban, che ha affermato che l’Ucraina non è riuscita a soddisfare i presupposti per i negoziati di adesione e ha definito la cosa irrazionale. affinché l’UE proceda.

La resistenza di Orban a Bruxelles gli ha fatto guadagnare alcuni punti bonus con Mosca, con la quale il suo governo ha mantenuto contatti regolari anche durante la guerra in Ucraina, guadagnandosi le ire dei leader dell’UE e degli Stati Uniti.

“L’Ungheria ha i suoi interessi. E l’Ungheria, a differenza di molti altri paesi dell’UE, difende fermamente i propri interessi, il che ci impressiona”, ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov quando gli è stato chiesto della decisione dell’UE di avviare i negoziati di adesione con Ucraina e Moldavia.