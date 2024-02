Putin in tv: Russia imbattibile, attaccherei la Polonia se attaccato, ma forse vuole solo lo scambio di giornalista spia col killer del ceceno detenuto in Germania. Putin parla e dice, ecco il suo verbo, affidato a una intervista in tv con un giornalista americano amico di Trump. La Reuters ne riporta ampi passaggi. È la prima intervista con un giornalista americano da prima dell’Ucraina di Mosca del febbraio 2022. Si è trattato di un’intervista di più di due ore con il conduttore di talk show conservatore Tucker Carlson, condotta a Mosca martedì e trasmessa su tuckercarlson.com.

Dura reazione dalla Unione europea: “Da Putin solite bugie; gli è stata concessa una piattaforma per diffondere la sua propaganda” Putin dice che l’Occidente si deve rendere conto che la Russia non può essere sconfitto strategicamente La Russia, proclama Putin, combatterà per i propri interessi “fino alla fine”, ma non ha alcun interesse ad espandere la sua guerra in Ucraina ad altri paesi come Polonia e Lettonia. Nell’intervista, Putin ha affermato che i leader occidentali si sono resi conto che era impossibile infliggere una sconfitta strategica alla Russia e si chiedevano cosa fare dopo.

Alla domanda se potesse immaginare uno scenario in cui avrebbe inviato truppe russe in Polonia, membro della NATO, Putin ha risposto: “Solo in un caso, se la Polonia attacca la Russia. Perché? Perché non abbiamo alcun interesse in Polonia, Lettonia o altrove. Perché dovremmo farlo? Semplicemente non abbiamo alcun interesse.”

Putin ha anche rivelato di aver chiesto all’allora Presidente americano Bill Clinton nel 2000: “Pensi che se la Russia chiedesse di aderire alla Nato, accadrebbe?” e lui ha risposto: “è interessante, penso di sì”. Ma la sera, quando l’ho rivisto per cena ha precisato: “ho parlato con i miei, ora non è possibile”. “Se avesse detto di sì, il processo di avvicinamento avrebbe avuto inizio e alla fine sarebbe accaduto, se avessimo visto un desiderio sincero da parte dei nostri partner”.

Putin ha parlato in russo e le sue osservazioni sono state doppiate in inglese. Ha iniziato con lunghe osservazioni sulle relazioni della Russia con l’Ucraina, la Polonia e altri paesi.

Putin ha dedicato una parte sostanziale dell’intervista lamentandosi del fatto che l’Ucraina era sul punto di concordare un accordo per porre fine alle ostilità durante i colloqui di Istanbul nell’aprile 2022, ma ha fatto marcia indietro, ha detto, una volta che le truppe russe si sono ritirate da vicino a Kiev. “Bene, ora lasciamo che pensino a come invertire la situazione”, ha detto. “Non siamo contrari. Sarebbe divertente se non fosse così triste. Questa mobilitazione infinita in Ucraina, l’isteria, i problemi interni, prima o poi sfoceranno in un accordo.”

Il leader russo ha affermato che gli Stati Uniti hanno urgenti questioni interne di cui preoccuparsi. “Non sarebbe meglio negoziare con la Russia? Fare un accordo. Comprendere già la situazione che si sta sviluppando oggi, rendendosi conto che la Russia combatterà per i suoi interessi fino alla fine”, ha detto Putin. Washington, che ha inviato all’Ucraina più di 110 miliardi di dollari in aiuti da quando la Russia ha invaso nel febbraio 2022, ha chiarito di non avere rest in talking on Putin’s terms.

Putin ha detto che i servizi speciali russi e americani stanno discutendo del caso Gershkovich e hanno fatto alcuni progressi. Putin ha suggerito che in cambio Mosca volesse che la Germania liberasse Vadim Krasikov, che era stato condannato per l’omicidio di un dissidente ceceno a Berlino nel 2019, anche se non ha menzionato Krasikov per nome. “Ci sono stati molti esempi positivi di questi colloqui coronati dal successo”, ha detto Putin. “Probabilmente anche questo sarà coronato da un successo, ma dobbiamo trovare un accordo”. La Russia e gli Stati Uniti hanno concordato scambi di prigionieri di alto profilo in passato – l’ultimo nel dicembre 2022, quando Mosca ha scambiato Brittney Griner, una stella del basket statunitense condannata per un reato di droga in Russia – per il trafficante d’armi russo Viktor Bout.

Il Cremlino ha detto che Putin ha acconsentito all’intervista a Carlson perché l’approccio dell’ex conduttore di Fox News differiva dal resoconto “unilaterale” del conflitto ucraino da parte di molti organi di stampa occidentali. Si ritiene che Carlson abbia stretti legami con Trump, che dovrebbe essere il candidato del Partito Repubblicano alle elezioni presidenziali americane di novembre. Lamentandosi dei miliardi di dollari in aiuti inviati finora a Kiev, Trump ha chiesto di allentare la guerra in Ucraina, in cui l’amministrazione Biden ha fortemente sostenuto il governo Zelenskiy. Da parte sua, Carlson ha affermato che gran parte della copertura mediatica occidentale della guerra è sbilanciata a favore di Kiev.