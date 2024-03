Referendum, è scherzare col fuoco, dall’Irlanda un monito a Giorgia Meloni e al suo disegno referendario, se non bastano i precedenti di Fanfani e Renzi. Gli elettori irlandesi hanno respinto le proposte per sostituire i riferimenti costituzionali alla composizione della famiglia e ai “doveri domestici” della madre, con una significativa sconfitta per il governo. Il primo ministro Leo Varadkar aveva presentato il voto come un’opportunità per eliminare un “linguaggio molto antiquato e molto sessista sulle donne”. Si è dimesso pochi giorni dopo per ragioni famigliari e politiche.

La proposta di ampliare la definizione di famiglia da una relazione fondata sul matrimonio ad altre relazioni durature è stata respinta dal 67,7% contro il 32,3%.

Un secondo referendum sulla proposta di sostituire il linguaggio relativo ai doveri della donna in casa con una clausola che riconosca il ruolo dei membri della famiglia nella fornitura di assistenza è stato respinto dal 73,9% contro il 26,1%.

La portata del rifiuto ha significato umiliazione non solo per il governo ma anche per i partiti di opposizione e i gruppi di difesa che si erano uniti per sostenere un voto “sì-sì”.

Parlando ai giornalisti, Varadkar ha detto che gli elettori hanno dato al suo governo “due colpi”.

“Era nostra responsabilità convincere la maggioranza delle persone a votare sì, e chiaramente non siamo riusciti a farlo”.

I critici hanno affermato di aver condotto una campagna poco brillante e confusa che ha lasciato perplessi gli elettori e alienato gli alleati progressisti – in contrasto con il referendum sul matrimonio tra persone dello stesso sesso del 2015 e col referendum sull’aborto del 2018. L’affluenza alle urne è stata del 44%, in netto calo rispetto al 64% del 2018.

Il governo aveva presentato le votazioni come un’opportunità per incorporare inclusività e uguaglianza in una costituzione risalente al 1937.

I referendum hanno proposto di modificare l’articolo 41. L’emendamento sulla famiglia proponeva di ampliare la definizione di famiglia da una relazione fondata sul matrimonio a “relazioni durevoli” come le coppie conviventi e i loro figli. L’emendamento sull’assistenza proponeva di sostituire il riferimento ai “doveri della madre in casa” con una clausola che riconoscesse l’assistenza fornita dai membri della famiglia.

La sconfitta ha messo in imbarazzo il governo e ha spinto a chiedere a figure di spicco della campagna elettorale, come il ministro dei bambini, Roderic O’Gorman, di dimettersi. Ma non si prevede che il risultato destabilizzerà la coalizione di governo composta da Fine Gael, Fianna Fáil e Verdi.

Eamon Ryan, leader del Partito Verde e ministro dei Trasporti, ha affermato che non ci sarà alcun tentativo di indire un altro referendum prima delle prossime elezioni. “Il prossimo governo dovrà ritornare su questo argomento e considerare la campagna e quali sono stati gli argomenti che hanno meritato un “no” in entrambi i casi”.

Anche i partiti di opposizione sono stati accusati di aver mal giudicato l’umore del Paese. La leader del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, ha affermato che il suo partito è “molto” in contatto con il sentimento pubblico e ha attribuito la sconfitta al governo. “Non hanno collaborato e non sono riusciti a convincere”.