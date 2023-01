Balneari, Gasparri: presentato emendamento al Milleproroghe per proroga concessioni

Per Gasparri la direttiva Bolkenstein non deve essere applicata alle imprese balneari perché rappresentano beni e non servizi. Ed è necessario un rinvio di uno o due anni della validità delle concessioni per rivedere l’impianto della normativa sulla concorrenza, convincere l’Europa e dare una rapida soluzione per le imprese

di Marilena D'Elia

Pubblicato il 9 Gennaio 2023 - 19:38